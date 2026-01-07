Todos los cambios de reglas en la F1 para el regreso de Checo Pérez en 2026

GENERANDO AUDIO...

La Fórmula 1 vivirá una de las transformaciones más importantes de su historia en 2026, justo en el año en el que Sergio “Checo” Pérez regresará a la parrilla.

La nueva temporada, que arrancará con el Gran Premio de Australia, marcará el inicio de una era con autos completamente renovados, reglas técnicas distintas y un fuerte impulso a la sustentabilidad, con el objetivo de ofrecer carreras más competitivas y emocionantes.

Los cambios impactarán directamente en el diseño de los monoplazas, la forma de correr y las estrategias de los equipos.

Autos más pequeños y ágiles

Uno de los ajustes más importantes será el tamaño y peso de los autos, los monoplazas de 2026 serán 200 milímetros más cortos, 100 milímetros más angostos y 30 kilogramos más ligeros, lo que se traducirá en vehículos más maniobrables, con mejor cambio de dirección y mayor facilidad para adelantar, un punto clave para pilotos con el estilo agresivo y preciso de Checo Pérez.

Alerones y aerodinámica activa

Visualmente, el cambio más evidente estará en los alerones delanteros y traseros, que serán más simples y angostos. Además, se introduce la aerodinámica activa, una innovación que permitirá modificar la posición de los alerones durante la carrera.

En curvas, los flaps estarán cerrados para generar mayor carga aerodinámica, mientras que en las rectas se “aplanarán” para reducir la resistencia al aire. Esta tecnología reemplaza parte del protagonismo que antes tenía el DRS y abre nuevas posibilidades estratégicas durante los Grandes Premios.

Adiós al efecto suelo tradicional

Otra gran novedad será la eliminación de los túneles que generaban el efecto suelo, a partir de 2026, los autos contarán con pisos lisos y planos, que terminarán en difusores más grandes y extendidos, con menor carga aerodinámica.

Esto permitirá a los ingenieros ajustar las configuraciones según cada pista y el estilo de manejo del piloto, haciendo que el talento al volante vuelva a tener un peso mayor.

Nuevos botones de potencia en el volante

Los pilotos contarán con tres nuevos controles clave que cambiarán la forma de competir:

Boost (Empuje) : entrega la máxima potencia del motor y la batería. Puede usarse en cualquier parte del circuito, tanto para atacar como para defender, dependiendo de la carga disponible.

: entrega la máxima potencia del motor y la batería. Puede usarse en cualquier parte del circuito, tanto para atacar como para defender, dependiendo de la carga disponible. Overtake (Rebase) : pensado exclusivamente para el ataque. Otorga potencia extra cuando el piloto esté a menos de un segundo del auto de adelante, funcionando como un reemplazo del DRS, pero con mayor libertad de uso.

: pensado exclusivamente para el ataque. Otorga potencia extra cuando el piloto esté a menos de un segundo del auto de adelante, funcionando como un reemplazo del DRS, pero con mayor libertad de uso. Recharge (Recarga): permite recuperar energía en zonas estratégicas del circuito, tanto por frenado como por regeneración del motor, en coordinación con el ingeniero de carrera.

Nueva era de unidades de potencia

El motor seguirá siendo un V6 turbo híbrido de 1.6 litros, pero con un balance totalmente distinto. El motor de combustión interna entregará 400 kW, mientras que el motor eléctrico aumentará su potencia hasta 350 kW, casi el triple que en 2025, en conjunto, los autos alcanzarán alrededor de mil caballos de fuerza.

Además, desaparece el MGU-H, considerado pesado, costoso y con poco impacto en el espectáculo.

Combustible 100% sustentable

Por primera vez en la historia de la F1, se utilizará un combustible sustentable avanzado, producido a partir de captura de carbono, residuos municipales y biomasa no alimentaria, reforzando el compromiso de la categoría con el medio ambiente.

Estos cambios buscan un objetivo común, más rebases, mayor competitividad y carreras más atractivas para los aficionados; otros detalles comenzarán a notarse desde la pretemporada, como nuevas luces en los espejos laterales o la eliminación de ciertos elementos aerodinámicos.

La temporada 2026 promete ser un nuevo capítulo para la Fórmula 1 y el escenario ideal para el regreso de Checo Pérez, quien enfrentará una parrilla renovada en un campeonato que apunta a ser más espectacular que nunca.

Con 24 carreras confirmadas, el campeonato arrancará en marzo y concluirá en diciembre, con México nuevamente como una de las paradas clave del calendario.

La temporada 2026 de la F1 comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne. A partir de ahí, el campeonato recorrerá cinco continentes hasta cerrar del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Este calendario marca el inicio de una nueva era para la categoría, con nuevas regulaciones aerodinámicas y de unidades de potencia, además del ingreso de fabricantes como Audi y Cadillac.

El Gran Premio de la Ciudad de México está programado para celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera mexicana se mantiene como una de las más esperadas del calendario gracias a su ambiente, asistencia récord y relevancia deportiva, al ubicarse en la recta final del campeonato.

