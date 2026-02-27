Osmar Olvera y Juan Celaya avanzan a la final de trampolín 3m en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

GENERANDO AUDIO...

Osmar Olvera a la final de 3m en Montreal. Foto: Getty Images

La selección mexicana de clavados continúa confirmando su protagonismo internacional en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026, luego de que Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya aseguraran su lugar en la final del trampolín de 3 metros.

Osmar Olvera, campeón mundial y doble medallista olímpico, firmó una sólida actuación en las preliminares al ubicarse en la cuarta posición con 448.85 puntos, mostrando regularidad y alto grado de dificultad en sus ejecuciones. El capitalino se mantiene como una de las principales cartas fuertes de México en este arranque de temporada y como serio aspirante al podio.

Por su parte, Juan Manuel Celaya también logró avanzar tras colocarse décimo con 415.20 unidades, garantizando así doble presencia mexicana en la final. En contraste, David Vázquez concluyó en la posición 22 con 354.60 puntos y quedó fuera de la competencia por las medallas.

La final del trampolín 3 metros masculino se disputará este domingo a las 18:30 horas, en una jornada que podría representar el primer podio del año para la delegación nacional.

El buen momento mexicano en Montreal no se limita a la rama varonil, en el trampolín 3 metros femenil, Aranza Vázquez y María Fernanda García avanzaron a la final tras finalizar quinta (301.95) y octava (285.55), respectivamente.

Lía Cueva terminó en el lugar 12 con 281.95 puntos; sin embargo, no pudo acceder a la final debido al reglamento que establece un máximo de dos representantes por país en la ronda definitiva. La final femenil se celebrará el sábado a las 15:30 horas.

Además, tanto Aranza como Fernanda aseguraron su clasificación a la Súper Final del circuito, programada para realizarse en Beijing en mayo próximo, lo que confirma la proyección internacional de ambas clavadistas dentro del actual ciclo olímpico.

Randal Willars y Kevin Berlín, a la final en plataforma

La jornada también dejó buenas noticias en la plataforma de 10 metros masculina. Randal Willars avanzó tras ubicarse noveno con 427.55 puntos, mientras que Kevin Berlín consiguió su pase en la posición 12 con 395.55 unidades.

Kenny Zamudio finalizó en el puesto 17 con 387.20 puntos y no logró acceder a la final, que se disputará el sábado a las 18:00 horas.

La competencia en Montreal representa el primer evento internacional de la temporada 2026 para la selección mexicana, disciplina que cerró 2025 como el deporte que más medallas mundiales aportó al país.

En el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, México conquistó siete podios, entre ellos un oro, cuatro platas y dos bronces, consolidando a los clavados como una de las prioridades dentro del actual ciclo olímpico.

La delegación en Canadá es encabezada precisamente por Osmar Olvera y cuenta con ocho medallistas del pasado Mundial, entre ellos Randal Willars (bronce en plataforma 10m), las hermanas Mía y Lía Cueva (bronce en trampolín 3m sincronizado), Juan Manuel Celaya (plata en 3m sincronizado) y la dupla de Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez (plata en 10m sincronizado).

Calendario y horarios de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

Viernes 27 de febrero

Final equipo mixto 3m y 10m a las 18:30 horas

Sábado 28 de febrero

Final 3m sincronizado masculino a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado femenil a las 11:30 horas

Final 3m femenil a las 15:30 horas

Final 10m masculino a las 18:30 horas

Domingo 1 de marzo

Final 3m sincronizado femenil a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado masculino a las 11:30 horas

Final 10m femenil a las 15:30 horas

Final 3m masculino a las 18:00 horas

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.