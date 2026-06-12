Banco del Bienestar recomienda cambiar el NIP de la tarjeta para proteger pensiones

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Foto: Cuartoscuro

El Banco del Bienestar llamó a las personas que reciben apoyos sociales a cambiar el NIP de su tarjeta para reforzar la seguridad de sus recursos y evitar posibles riesgos de acceso no autorizado.

A través de sus canales oficiales, la institución recordó que este trámite puede realizarse en cualquiera de sus más de 3 mil sucursales distribuidas en el país.

“Si ya recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar, recuerden cambiar su NIP. Pueden hacerlo en el cajero automático de cualquiera de nuestras más de 3 mil sucursales. Es fácil, rápido y seguro”, señaló el banco.

¡Atención beneficiarias y beneficiarios!



Si ya recibieron su tarjeta del #BancoDelBienestar, recuerden cambiar su NIP. Pueden hacerlo en el cajero automático de cualquiera de nuestras más de 3 mil sucursales.



Es fácil, rápido y seguro.#ElBancoDelPuebloDeMéxico pic.twitter.com/8PDVdpxmqY — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 22, 2026

¿Qué es el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar?

El NIP es una clave de cuatro dígitos que permite acceder al dinero depositado en la tarjeta, ya sea por concepto de pensiones, becas o programas sociales.

El Banco del Bienestar explicó que esta contraseña se encuentra dentro del sobre entregado junto con la tarjeta al momento de recibirla.

La institución también recomendó no compartir esta información con ninguna persona para evitar fraudes o el uso indebido de los recursos.

¿Qué hacer si se bloquea la tarjeta?

El banco informó que, si una persona ingresa incorrectamente el NIP y la tarjeta queda bloqueada, deberá acudir a la sucursal más cercana para solicitar el desbloqueo.

Para realizar el trámite es necesario presentar:

Tarjeta del Banco del Bienestar

Identificación oficial vigente

El procedimiento se realiza directamente en ventanilla y permite recuperar el acceso a la cuenta.

Recomendaciones para proteger tu tarjeta

Entre las principales medidas de seguridad destacan:

Cambiar el NIP original al recibir la tarjeta

No compartir la clave con terceros

Memorizar el NIP y evitar anotarlo en la tarjeta

Acudir únicamente a sucursales oficiales para cualquier aclaración

El Banco del Bienestar reiteró que mantener actualizado y protegido el NIP ayuda a resguardar los recursos de millones de beneficiarios de programas sociales en todo el país.

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