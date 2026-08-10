Periodista muere en plena transmisión en vivo; canal prepara homenaje

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Periodista muere en plena transmisión en vivo. Foto: Gettyimages

El periodista, locutor y conductor argentino Pablo Víctor Balario falleció luego de sufrir un infarto durante una transmisión en vivo de Comadreja TV, proyecto de streaming que había comenzado junto con amigos y colaboradores.

El comunicador se encontraba participando en la primera emisión del nuevo canal cuando comenzó a sentirse mal. El momento generó conmoción entre las personas que lo acompañaban en la transmisión.

Murió un periodista mientras estrenaba su canal de streaming: el mensaje de su compañero: El periodista y locutor Pablo Balario se descompensó cuando finalizaba su emisión. Pese a realizarle maniobras de reanimación… https://t.co/RHATdeZoj0 #Noticias #Neuquen #AlertaDigital pic.twitter.com/cHtGwjCnnf — Alerta Digital (@alerta_digital_) August 7, 2026

¿Qué ocurrió durante la transmisión de Comadreja TV?

De acuerdo con información difundida por medios argentinos, el programa llevaba aproximadamente una hora y 23 minutos al aire cuando Balario comenzó a presentar complicaciones y se descompensó mientras participaba en una charla de mesa.

La situación provocó preocupación entre sus compañeros y colaboradores, quienes interrumpieron el desarrollo habitual de la transmisión ante la emergencia.

Posteriormente, se confirmó el fallecimiento del periodista, quien había participado en el lanzamiento de Comadreja TV como parte de un proyecto que desarrollaba junto con un grupo de amigos y colaboradores.

¿Quién era Pablo Víctor Balario?

Pablo Víctor Balario se desempeñó como periodista, locutor y conductor en Argentina. Su trayectoria estuvo relacionada con la comunicación y los medios, además de su participación en proyectos audiovisuales.

En fechas recientes había comenzado una nueva etapa profesional con Comadreja TV, un canal de streaming creado junto con colaboradores y amigos. La primera transmisión del proyecto terminó marcada por su fallecimiento, ocurrido mientras el comunicador se encontraba al aire.

¿Cuándo será el homenaje a Pablo Balario?

Los colaboradores de Comadreja TV anunciaron que realizarán un homenaje a Pablo Balario el próximo 15 de agosto. El reconocimiento se llevará a cabo a través del canal de YouTube del proyecto, espacio en el que el periodista había comenzado esta nueva iniciativa junto con sus compañeros.

El homenaje servirá para recordar la trayectoria de Balario y su participación en el nacimiento de Comadreja TV, proyecto que continuará como parte del trabajo desarrollado por sus colaboradores.

La muerte del comunicador generó reacciones entre quienes seguían su trabajo y entre las personas que formaban parte del nuevo canal de streaming, quienes ahora preparan esta emisión especial para recordar al periodista.