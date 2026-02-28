México recupera World Aquatics; Jalisco volverá a ser sede

GENERANDO AUDIO...

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), anunció que el Mundial de Clavados de World Aquatics sí se llevará a cabo en Zapopan, Jalisco, luego de que la semana pasada se informara sobre su cancelación debido al contexto de violencia que enfrenta el estado.

La noticia fue confirmada por Pacheco a través de su cuenta en X donde informó que se trabaja para definir una nueva fecha: “El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente”, detalló.

Tras el anuncio de la cancelación, el atleta anunció que lucharía porque México si contara con la participación programada.

Dentro del comunicado, el multimedallista reconoció el respaldo y la colaboración de World Aquatics, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, y el Comité Olímpico Mexicano, para lograr que el evento pase de cancelación a reprogramación.

Además, reiteró que continuarán con el compromiso de respaldar al deporte mexicano y mantener a México como sede de eventos internacionales.

¿Por qué se había cancelado la Copa del Mundo de Clavados?

La Copa del Mundo de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco fue cancelada el pasado 26 de febrero por World Aquatics tras la caída del “Mencho”, que provocó una ola de violencia en la entidad.

La decisión se tomó luego de analizar de forma conjunta con las autoridades deportivas locales (como Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y el CODE Jalisco) la situación de violencia que se vivió en Jalisco, lo que llevó al organismo internacional a concluir en aquel momento, que no podían garantizar entornos seguros para la competencia.

