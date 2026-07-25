México sub 20 debuta con goleada ante Antigua y Barbuda en el Premundial de la Concacaf

GENERANDO AUDIO...

México sub 20 debuta con triunfo en el Premundial | Imago 7

La selección mexicana sub 20 comenzó su participación en el Premundial de Concacaf 2026 con una victoria de 3-0 sobre Antigua y Barbuda, en el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B, disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El conjunto dirigido por Alex Diego tomó el control desde los primeros minutos mediante la posesión del balón y la circulación por ambos costados. El combinado caribeño intentó cerrar los espacios cerca de su área, pero la presión mexicana comenzó a provocar errores en la salida.

La primera anotación llegó al minuto 13, después de que el árbitro revisó una falta de Ivan Grant sobre Hugo Camberos dentro del área. El atacante de Chivas cobró el penalti con un disparo hacia el costado izquierdo, suficiente para superar al guardameta Tegan Gumbs y colocar el 1-0. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: