¡De la adversidad al éxito! Los consejos de Javier Aguirre, Rafa Márquez y Guillermo Ochoa en México Siglo XXI

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Javier Aguirre, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa compartieron algunos consejos con los 10 mil becarios a partir de sus experiencias, retos y aprendizajes dentro del futbol durante el panel que cerró México Siglo XXI 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este viernes 4 de septiembre.

“La autocrítica es fundamental, hay que reconocer tus limitaciones”, dijo Javier Aguirre, quien fue el primero en hablar frente a los 10 mil becarios de Fundación Telmex Telcel.

Aguirre, quien fue el entrenador de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 también confesó cómo fue el momento en el que regresó a dirigir al conjunto mexicano.

“Fueron 22 meses inolvidables”, dijo Javier Aguirre tras hablar de su paso como entrenador del Tricolor.

Y aunque reconoció que se ha equivocado muchas veces en su carrera, la experiencia del Mundial 2026 fue única.

“No he tenido mejor emoción en cincuenta años que esta que acaba de pasar”.

Rafa Márquez habló de las adversidades y el éxito

Por su parte, Rafael Márquez habló sobre lo que significan las oportunidades y recordó cuando tuvo que ir a jugar al Mónaco tras jugar la Copa América en Paraguay y el Mundial Sub-20 en Nigeria.

“Las oportunidades a veces son circunstancias y hay que tomarlas y aun así, sin saber si estás o no preparado, hay que confiar en uno mismo para que esas oportunidades a veces las dejamos pasar y nunca vuelven más”, contó el histórico capitán de la Selección Mexicana.

Y evocó lo que tuvo que pasar para conseguir sus logros, entre ellos, ganar una de sus dos Champions League.

Hay oportunidades que no se repiten, y aunque a veces dé miedo, hay que animarse a tomarlas. 🙌

¿Qué te pareció escuchar a @RafaMarquezMX en México Siglo XXI?#CreaTuMomento #MéxicoSigloXXI #RafaMárquez #MSXXl pic.twitter.com/FFrpVEGNfx — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 5, 2026

“Hoy en día queremos las cosas rápidas y si no salen desistimos de eso y aquí no hay caminos cortos, no hay atajos para poder conseguir sueños, metas, y la verdad es que hoy en día volteo hacia atrás y veo lo que pude conseguir y digo ‘gracias’”. Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana.

Sobre las equivocaciones, consideró que hay que tener humildad para reconocerlas, ya que “eso te hace más fuerte, te da mayor experiencia”.

Además confesó cómo fue su incorporación a la Selección Mexicana a pesar de estar como entrenador en el Barcelona B.

“Es muy difícil decirle no a México”, dijo.

Memo Ochoa habló de su carrera y su histórico Mundial

En el caso de Ochoa, el portero compartió sus vivencias en este Mundial 2026 y aclaró que fue distinto a otros, ya que estuvo a punto de retirarse por varias lesiones.

No todos los partidos se juegan en la cancha 🥅⚽️ Algunos se ganan con constancia, trabajo y visión. @yosoy8a nos enseñó que la perseverancia también abre camino a grandes oportunidades.#CreaTuMomento #MéxicoSigloXXI #MemoOchoa #MSXXl pic.twitter.com/ape1zzEnSA — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 5, 2026

“La clave en el futbol y la vida es entender tu rol, entender el momento en el que estás para sacar lo mejor de ti en ese momento y para entregarle lo mejor de ti a los demás para sumar”, dijo Ochoa.

El guardametas, quien fue ovacionado en el Auditorio Nacional, no dejó de recordarles a los jóvenes que a pesar de las dificultades uno tiene que seguir.

“Siempre he sido alguien al que le gustan los retos, que no le gusta lo fácil, siempre he tratado de luchar por mis sueños, por mis objetivos y, a pesar de las dificultades que te puedes topar en la vida y en el futbol”.

También contó que la Selección Mexicana siempre fue su casa, por lo que se planteó la idea de llegar a un sexto Mundial.

“Yo sabía que no iba a ser sencillo, que no iba a ser fácil porque nadie antes en la historia lo había hecho”, dijo el exportero de México.

Sobre las complicaciones que ha enfrentado, Ochoa se remontó al inicio de su carrera y en cómo debutó a los 18 años en el América.

“Yo ya llegué listo, preparado, bien preparado y bien mentalizado, yo ya le había ganado esa carrera al otro portero”, recordó el atleta.

Otro momento que Ochoa recordó fue no poder jugar el Mundial 2010, ya que confiaba en que sería titular. Sin embargo, esto lo ayudó a salir de su zona de confort y poder enfocarse en su futuro, por lo que decidió salir del país.

Por lo mismo, irse a Europa le dio las herramientas necesarias para darse cuenta del portero que era, todo para poder llegar al Mundial 2014, donde tuvo una actuación espectacular ante Brasil.

“Hay que ver hacia adentro y entender qué está pasando”, además de tener los objetivos claros y luchar por ellos. La vida te pone obstáculos, pero depende de uno si sigue adelante o tira la toalla fácil”, dijo.

¿Quién es Javier Aguirre?

Javier Aguirre es uno de los entrenadores mexicanos con mayor experiencia internacional. El llamado “Vasco” ha dirigido a la Selección Mexicana en tres Copas del Mundo, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, y en las tres ocasiones logró llevar al Tricolor hasta los octavos de final.

¿Quién es Rafael Márquez?

Rafael Márquez fue auxiliar de Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial 2026, asumirá el reto de dirigir a la Selección Mexicana en el camino hacia 2030.

Como futbolista, el “Káiser de Zamora” destacó principalmente por su paso por el Barcelona, donde conquistó dos Champions League, cuatro Ligas de España y un Mundial de Clubes.

¿Quién es Guillermo Ochoa?

Guillermo Ochoa debutó con América en 2003, jugó durante varios años en Europa y se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con mayor presencia en Mundiales, además de conquistar títulos con la Selección Mexicana y a nivel de clubes.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y tradicionalmente reúne alrededor de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, Justin Trudeau, Alex Roca, Andrew Lloyd Webber, entre muchas otras personalidades.

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