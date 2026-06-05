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México vs Serbia, en vivo el último partido amistoso previo al Mundial 2026

| 18:31 | Leonardo Mendez - Leonardo Mendez | Claro Sports | Ciudad de México

La selección mexicana enfrenta a Serbia en el Estadio Nemesio Diez como último encuentro de preparación previo a la Copa del Mundo 2026

México vs Serbia, en vivo online el partido amistoso | Claro Sports

La selección mexicana disputa este jueves 4 de junio su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 al recibir a Serbia en el Estadio Nemesio Diez, en un encuentro que sirve como despedida ante la afición antes de concentrarse de lleno para la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con confianza tras encadenar triunfos frente a Ghana y Australia, mientras que los serbios afrontan el compromiso después de caer 3-0 ante Cabo Verde y sin haber logrado su clasificación al torneo mundialista.

El partido también presenta ingredientes especiales fuera de la cancha. Serbia, ahora bajo el mando de Veljko Paunović, encara una etapa de renovación y llega con numerosas bajas, incluida la de su principal figura, Dusan Vlahović. Además, el estratega serbio elogió las posibilidades de México en el Mundial 2026, al considerar que tiene argumentos suficientes para superar la fase de grupos y aspirar a un resultado histórico. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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