Amor mundialista: las parejas del Tri y de las estrellas internacionales que brillarán en la Copa del Mundo 2026

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Las esposas y novias de futbolistas que brillarán en 2026. Foto: Getty Images

El Mundial de2026 está por comenzar y, además de los jugadores que buscarán brillar con sus selecciones, también hay interés por las parejas que los acompañan fuera de las canchas y que muchas de ellas se han consolidado por tener una imagen más allá del futbol, desde las parejas de los seleccionados del Tri, hasta el ámbito internacional.

Estas son algunas de las parejas y romances más conocidos de jugadores que podrían ser protagonistas de la Copa del Mundo 2026.

El lado más romántico de la Selección Mexicana

Santiago Gimenez y Fernanda Serrano

El delantero de la Selección Mexicana está casado con Fernanda Serrano desde mayo de 2024 en una ceremonia bautizada por la pareja como “La Beboda”, la cual se llevó a cabo en las playas de Punta Mita, Nayarit.

La pareja suele compartir momentos de su vida cotidiana en redes sociales y Fernanda ha estado presente en una de las etapas más importantes de la carrera del atacante, desde sus años en Cruz Azul con la victoria de la novena cuando apenas llevaban poco tiempo de novios, hasta su consolidación en Europa y ahora con el sueño de ir a un Mundial.

Raúl Jiménez y Daniela Basso

Raúl Jiménez mantiene una relación con la actriz Daniela Basso desde hace ocho años, en febrero de 2025 se comprometieron con una propuesta en los Alpes Suizos. La pareja tiene dos hijos en común.

Durante la recuperación del delantero tras la grave lesión que sufrió en la cabeza en 2020, Daniela fue una de las personas que más lo acompañó.

Edson Álvarez y Sofía Toache

El futbolista mexicano comparte su vida con la modelo e influencer de 27 años, Sofía Toache. Ambos suelen publicar fotografías familiares en redes sociales y se han convertido en una de las parejas más reconocidas entre los seleccionados mexicanos. En 2019 nació su primera hija y en 2022 nació la segunda.

https://www.instagram.com/reel/CkZYgAiqGeO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La pareja se conoció desde su etapa como estudiantes pero fue en 2018 cuando retomaron el contacto y comenzaron su relación sentimental, desde entonces Sofía se volvió un apoyo importante para el futbolista al acompañarlo en momentos como la final del Apertura 2018 con el América donde el defensor fue figura al anotar dos goles ante Cruz Azul, posteriormente lo siguió en su paso por Europa y hoy en día en el Fenerbahçe de Turquía.

Guillermo Ochoa y Karla Mora

La pareja está casada desde el 2017 y tienen tres hijos, Lucciana, Guillermo y Karla. La esposa del guardameta es creadora de contenido y lo ha acompañado en su etapa por el futbol europeo y en sus sueños mundialistas.

El amor mundialista a nivel internacional

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La historia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es una de las más conocidas del futbol, se conocen desde la infancia en Rosario y después de años de relación se casaron en 2017, actualmente tienen tres hijos y forman una de las familias más populares del deporte.

Hoy en día Antonela es más que la esposa de Messi, se le considera una referente en estilo y redes sociales donde suma más de 40 millones de seguidores y además colabora con diversas marcas internacionales como Adidas, Tiffany & Co, además de campañas de moda, belleza y estilo de vida.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016, cuando el astro portugués jugaba para el Real Madrid y desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas del mundo deportivo.

La influencer y fashion icon argentina suele acompañar al futbolista en eventos públicos y momentos importantes de su carrera, pero su carrera va más allá pues hoy en día cuenta con un documental en Netflix y suele colaborar con marcas como Guess, Gucci, Prada, Alo Yoga, entre otras.

https://www.instagram.com/reel/DYpVCa2sSrF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Lamine Yamal e Inés García

Lamine Yamal es una de las grandes figuras jóvenes que llegarán al Mundial de 2026, el cual será el primero en su carrera, pero esto no es lo único en lo que da de qué hablar, pues el jugador ha llamado la atención por sus parejas con las que se le puede ver paseando en las calles de Barcelona.

El joven de apenas 18 años ha estado involucrado sentimentalmente con Alex Padilla, la influencer y que se volvió su primera relación pública en 2024, ambos aparecieron en las celebraciones de España por la Eurocopa.

Otra de las parejas mediáticas y recientes de Lamine fue la cantante argentina Nicki Nicole, que en 2025 su relación se volvió mediatica po la popularidad de los dos, sin embargo se separaron luego de meses

Pero en los últimos meses, el futbolista español llamó la atención por su cercanía con la influencer Inés García, las apariciones públicas de ambos dieron pistas a una posible relación y fue el pasado 21 de mayo que Yamal apareció con ella en la fiesta del Barcelona, por lo que esto habría confirmado su relación.

Kylian Mbappé y Ester Expósito

El nombre de Kylian Mbappé también ha sido relacionado recientemente con la actriz española Ester Expósito, se les ha visto paseando por las calles de Madrid en el mismo automóvil e incluso ya se fueron de vacaciones juntos antes de que comience el Mundial de futbol; la prensa española los captó abrazados arriba de una moto acuática.

Esta semana, DIEZ MINUTOS te ofrece una #EXCLUSIVA de repercusión internacional. Mbappé y Ester Expósito desatan su pasión en Ibiza. Solo en nuestra revista, sus fotos derrochando complicidad. Además, la guía para seguir la visita de León XIV a España. https://t.co/PxVla6mX5B pic.twitter.com/ZQ52sklZbk — Diez Minutos (@diezminutos_es) June 3, 2026

Mientras los futbolistas se preparan para disputar uno de los torneos más importantes de sus carreras, muchas de sus parejas también estarán bajo los reflectores.

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