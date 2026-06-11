México vs Sudáfrica: sigue el minuto a minuto de la Inauguración del Mundial 2026 en vivo desde el Estadio Azteca

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¡Se terminó la espera! México y Sudáfrica arrancarán la Copa del Mundo 2026: sigue con nosotros el minuto a minuto online del partido este 11 de junio

México vs Sudáfrica en vivo la inauguración del Mundial 2026 | Claro Sports

El Estadio Azteca vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol mundial. Este jueves 11 de junio, el emblemático inmueble de Santa Úrsula abre por tercera ocasión una Copa del Mundo, un hecho sin precedentes que coloca nuevamente a México en el centro de la escena internacional. La selección mexicana recibe a Sudáfrica en el encuentro inaugural del Mundial 2026 con la ilusión de iniciar un camino que la acerque a una actuación memorable, impulsada por el recuerdo de las históricas ediciones de 1970 y 1986 y respaldada por una afición que convierte cada partido en una auténtica celebración nacional.

Aunque la organización del torneo corresponde de manera conjunta a México, Estados Unidos y Canadá, el debut del Tricolor promete una atmósfera difícil de igualar. Javier Aguirre llega al compromiso con confianza plena en su plantel y apenas una incógnita en la alineación titular. El técnico aseguró en la víspera que “la mesa está puesta”, una frase que resume el sentimiento que rodea al combinado nacional. El reto apenas comienza, pero ante Sudáfrica México tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente y aprovechar el impulso de una afición que puede convertirse en un factor decisivo para sus aspiraciones mundialistas. Sigue con nosotros el minuto a minuto del inicio del Mundial 2026 con la información más destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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