¿Vas al Mundial? Estos son todos los puntos de Ride y Park & Ride al Estadio Azteca

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Checa horarios y rutas de los servicios Ride y Park & Ride. Foto: IA

Si eres uno de los aficionados que asistirán a la inauguración del Mundial o a otro de los cinco partidos que se realizarán en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), debes conocer dónde estarán todos los puntos de salida de las modalidades Ride y Park & Ride.

Cabe recordar que ambas modalidades forman parte del plan de movilidad implementado por las autoridades capitalinas.

Dicho esquema contempla rutas especiales de transporte que saldrán de puntos ubicados en distintos lugares de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo funcionará el servicio Park & Ride?

Los interesados deberán llegar hasta alguno de los puntos de salida hacia el estadio, donde podrán dejar sus vehículos en alguno de los estacionamientos autorizados y así, utilizar las rutas del Park & Ride.

Habrá salidas cada 15 minutos, con un costo de 500 pesos que incluye ida y vuelta. Los puntos de salida son:

Auditorio Nacional : en Calzada Reforma Nacional s/n y esquina Avenida Paseo de la Reforma. Llegará hasta CETRAM Huipulco

: en Calzada Reforma Nacional s/n y esquina Avenida Paseo de la Reforma. Llegará hasta CETRAM Huipulco Parque Ecológico de Xochimilco : en Canal de Garay, Anillo Periférico 1, también con destino en CETRAM Huipulco

: en Canal de Garay, Anillo Periférico 1, también con destino en CETRAM Huipulco Six Flags : desde el estacionamiento del parque de diversiones, ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 1.5, en Jardines del Ajusco, también arribará hasta CETRAM Huipulco

: desde el estacionamiento del parque de diversiones, ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 1.5, en Jardines del Ajusco, también arribará hasta CETRAM Huipulco Santa Fe : partirá desde el centro comercial, en Juan Salvador Agraz 3000, en Lomas de Santa Fe, y su destino también será CETRAM Huipulco

: partirá desde el centro comercial, en Juan Salvador Agraz 3000, en Lomas de Santa Fe, y su destino también será CETRAM Huipulco Plaza Carso: desde Lazo Zurich 245, en la colonia Granada, como se trata de servicio de trolebús, esta ruta llegará hasta Santa Úrsula/Santo Tomás

¿Dónde saldrán las rutas Ride?

Por su parte, el servicio especial Ride, que funcionará con unidades de RTP y Metrobús, tendrá los siguientes puntos de salida:

Bellas Artes : de Avenida Juárez y Eje Central hasta Santa Úrsula/Santo Tomás

: de Avenida Juárez y Eje Central hasta Santa Úrsula/Santo Tomás Reforma : de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino a Santa Úrsula/Santo Tomás

: de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino a Santa Úrsula/Santo Tomás Palacio de los Deportes : desde Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, llegará a Santa Úrsula/Santo Tomás

: desde Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, llegará a Santa Úrsula/Santo Tomás Estadio Olímpico Universitario : de la Terminal CU y concluirá en Santa Úrsula/Santo Tomás

: de la Terminal CU y concluirá en Santa Úrsula/Santo Tomás Parque México : desde Avenida Sonora, en el cierre de circuito del RTP Hipódromo, con destino a Cetram Huipulco

: desde Avenida Sonora, en el cierre de circuito del RTP Hipódromo, con destino a Cetram Huipulco San Jerónimo : de Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice, también hasta Cetram Huipulco

: de Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice, también hasta Cetram Huipulco CETRAM Chapultepec: desde Bosque de Chapultepec primera sección, a Santa Úrsula/Santo Tomás

Contaran con salidas cada 15 minutos y tendrá un costo de 350 pesos por ida y vuelta.

Para la ceremonia de inauguración del próximo 11 de junio, día en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, en el primer partido del Mundial, el servicio de Park & Ride y Ride comenzará a partir de las 07:00 horas.

Las autoridades capitalinas recomiendan revisar los horarios, accesos y detalles de cada recorrido mediante los códigos QR habilitados en las distintas rutas.

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