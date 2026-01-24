¡Atención, acereros! Mike McCarthy, exentrenador de Cowboys, será el nuevo head coach de Steelers

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Mike McCarthy, nuevo coach de Steelers? | Foto: AFP

Los Steelers de Pittsburgh anunciaron este sábado que la franquicia llegó a un acuerdo verbal para que Mike McCarthy sea su próximo entrenador en jefe tras la salida de Mike Tomlin, quien renunció a su puesto tras 19 años y un anillo del Super Bowl.

Una de las grandes incógnitas es si el nuevo head coach de los acereros logrará que Aaron Rodgers permanezca como el quarterback del equipo, pues ambos coincidieron durante sus respectivas etapas en los Packers de Green Bay.

Una “estrella solitaria” llega a los Steelers de Pittsburgh

Al término de la temporada 2025-2026, la directiva de Pittsburgh inició de inmediato el proceso de sucesión de Tomlin y se reunió con Mike McCarthy durante la semana para una entrevista formal.

El periodista Tom Pelissero informó este sábado que los Steelers estaban trabajando para llegar a un acuerdo para contratar al exentrenador de los Cowboys de Dallas para tomar al equipo desde la próxima campaña.

Unos minutos más tarde, fue la franquicia más ganadora de la historia de la NFL la encargada de anunciar que se llegó a un acuerdo verbal para que Mike McCarthy sea el nuevo head coach acerero.

Cabe destacar que los Steelers de Pittsburgh solo han tenido tres entrenadores en jefe durante los últimos 56 años:

Chuck Noll | 1969 – 1991

Bill Cowher | 1992 – 2006

Mike Tomlin | 2007 – 2025

De esta manera, Mike McCarthy será el cuarto head coach en casi seis décadas que llegará a Pennsilvania, con la tarea de representar esa estabilidad que ha marcado a los seis veces ganadores del Super Bowl.

¿Quién es Mike McCarthy, nuevo head coach de Steelers?

Mike McCarthy cuenta con un perfil que encaja con la exigencia histórica de los Steelers. Fue campeón del Super Bowl XLV con los Green Bay Packers, de acuerdo con Claro Sports.

El estadounidense acumuló experiencia reciente como entrenador en jefe de los Cowboys, equipo al que dirigió hasta su salida en 2025.

Durante la temporada pasada se mantuvo fuera de los emparrillados, a la espera de una oportunidad para volver a la liga.

Cabe destacar que Mike McCarthy es originario de la ciudad, un factor que facilitaría su adaptación al entorno y a la identidad de la franquicia, según Claro Sports.

Además, existe un vínculo previo con Omar Khan, actual gerente general de los Steelers, con quien coincidió en los New Orleans Saints en el año 2000.

