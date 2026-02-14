Milano Cortina 2026: Sigue en vivo a Lasse Gaxiola en la final del slalom gigante del esquí alpino

GENERANDO AUDIO...

Sigue la carrera de Lasse Gaxiola en el esquí alpino de Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 celebrará la final del slalom gigante varonil del esquí alpino, donde destaca la presencia del mexicano Lasse Gaxiola, hijo de la histórica Sarah Schleper, quien buscará tener una participación histórica dentro del deporte nacional.

La competencia requiere de una alta exigencia en potencia y agilidad de cada uno de los esquiadores. Por lo que el representante de México deberá salir concentrado sobre la nieve de Italia. Sigue la transmisión en vivo aquí…

