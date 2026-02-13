¡Al ritmo de Elvis! Donovan Carrillo deslumbra en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: video

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo logra su mejor marca del año en Milano Cortina 2026. Foto: Reuters

Donovan Carrillo encaró la segunda final olímpica de su carrera al ritmo de Elvis Presley, cerrando con broche de oro su aventura por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Después de su participación, acumuló 143.50 puntos en el programa largo y 219.06 total, superando su puntaje de Beijing 2022.

El oriundo de Zapopan, Jalisco, fue el segundo atleta en salir a escena, provocando los aplausos de los aficionados mexicanos que se dieron cita en el Milano MSK – Competition Rink. “Besos, México“, dijo a la cámara antes de salir de la pista.

En entrevista con Claro Sports, el patinador mexicano aseguró que tiene mucho por dar y apuntó a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Además, mandó un mensaje a los jóvenes deportistas, así como a sus compatriotas.

“Gracias por todo el apoyo (…) Si tienen sueños y metas, no las dejen en el olvido. Tenemos todo el potencial para brillar, si hoy logramos brillar cinco mexicanos en unos Juegos Olímpicos de Invierno, no veo por qué Latinoamérica no pueda seguir brillando en sus respectivas áreas deportivas, académicas, culturales y profesionales”. Donovan Carrillo

Donovan Carrillo cierra su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El mexicano tenía una tarea difícil, pues Yu-Hsiang Li inauguró el programa libre con una ejecución destacada, dejando a Donovan Carrillo con la presión de superse no sólo a sí mismo, sino al primer competidor.

Cerca de las 12:15 horas, el jalisciense saltó a la pista con un atuendo completamente negro con brillantes plateados. ¿Cómo comenzar una rutina? Con la pose icónica de Elvis Presley antes de dar paso a “My Way“.

Foto: Reuters

El primer cuádruple fue perfecto, el segundo salto tampoco le causó problemas y su segundo triple Axel aconteció sin contratiempos mientras la voz del “Rey del Rock” engalanaba la participación del mexicano.

“I did it my way” sonaba antes de dar paso al rock que acompañaría mucho mejor al carisma de Donovan Carrillo, quien no cometería errores de gravedad durante su rutina.

Foto: AFP

“Jailhouse rock” y “A little less conversation” cerraron la que fue “la mejor rutina de la temporada para el mexicano”, según las palabras de los comentaristas de Claro Sports.

Fiel a su esencia, el tapatío se mostró emocionado y sonriente al momento de escuchar los resultados junto a sus entrenadores.

Foto: AFP

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo sumó 143.50 puntos en el programa libre de este viernes; en conjunto con las 75.56 unidades del programa corto, hizo un total de 219.06 puntos en su paso por Milano Cortina 2026.

Elementos Técnicos (Technical Elements)

Quad Salchow: 8.45

8.45 Quad Toeloop: 8.41

8.41 Triple Axel + Double Toeloop: 10.10

10.10 Choreo Sequence 1: 3.86

3.86 Triple Axel (Bajo rotación / under-rotated): 3.93

3.93 Fly. Camel Spin 4: 3.66

3.66 Triple Lutz + Triple Toeloop (Bajo rotación / under-rotated): 9.01

9.01 Triple Flip + Double Axel + Double Axel + SEQ: 13.01

13.01 Single Lutz: 0.62

0.62 Step Sequence 3: 3.91

3.91 Change Foot Sit Spin 4: 3.56

3.56 Change Foot Comb. Spin 2: 3.04

3.04 Puntaje Total de Elementos Técnicos (TES): 71.56

Componentes del Programa (Program Components)

Composición (Composition): 7.14

7.14 Presentación (Presentation): 7.32

7.32 Habilidades de Patinaje (Skating Skills): 7.14

7.14 Puntaje de Componentes Factorizados (PCS): 71.94

Resumen Final

Puntuación del Programa Libre: 143.50

143.50 Deducciones: 0.00

0.00 Puntaje Total Combinado: 219.06

Hasta el momento, no se sabe en qué posición terminará Donovan Carrillo la final de patinaje artístico individual masculino; sin embargo, necesita estar por encima del lugar 22 para superar su mejor papel en una justa olímpica.

En Beijing 2022, su debut dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno, terminó en el vigésimo segundo lugar, según la página oficial de los Juegos Olímpicos.

A pesar de no saber su posición final, el mexicano superó su puntaje de su primera justa olímpica invernal, cuando hizo 218.13 puntos.

Las palabras de Donovan Carrillo tras terminar su participación en Milano Cortina 2026

En entrevista con Claro Sports, Donovan Carrillo aseguró que se sintió como pez en el agua durante su rutina final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. “Lo disfruté y me divertí como un niño“.

“Es algo mágico. Esta experiencia en Juegos Olímpicos ha sido algo muy especial, de inicio a fin he disfrutado mis rutinas. Han sido varios momentos muy importantes y especiales en mi carrera como tener a mis padres por primera vez viéndome en unos Juegos Olímpicos”.

Asimismo, agradeció el cariño de la audiencia y destacó que aterrizar dos saltos cuádruples con dos triples Axels en un mismo programa es algo histórico para el deporte mexicano.

Sin embargo, no dejó de lado el impacto personal de estos Juegos Olímpicos. “Siento que sirve como un parteaguas en mi carrera deportiva porque se ve que hay un resultado después de esos dos años y medio de entrenamiento en Canadá“, dijo.

¿Cuál es el vínculo de Donovan Carrillo con Elvis Presley?

Con la voz entrecortada, el tapatío confesó a los micrófonos de Claro Sports que eligió la música de Elvis Presley, específicamente “My Way“, por consejo de su abuela.

“Una de mis abuelitas siempre me insistió que patinara esta canción y yo la estaba guardando para un momento especial, hoy la patiné. Hace unos meses falleció uno de mis abuelitos y creo que haber vivido algo así me inspiró todavía más para darle todavía más este mensaje de una canción tan hermosa como es “My way” y transmitirlo a mi manera para todo el mundo”. Donovan Carrillo

En entrevista previa a la competencia, Donovan Carrillo reconoció que recurrió a la figura de Elvis Presley como inspiración emocional y narrativa, pues antes de iniciar el montaje volvió a ver la película “Elvis“, del año 2022, para conectar con su esencia y trasladarla al hielo.

“Desde hace como dos o tres años vi la película de Elvis Presley, pero antes de iniciar la coreografía la volví a ver para no perderme de ningún detalle y poder conectar mejor con la historia y con el personaje”, dijo a Claro Sports.

El mexicano aseguró conectar con la historia del cantante por los desafíos que enfrentó. Según sus palabras, se inspira por la esencia que mostraba en los conciertos y la personalidad auténtica que lo caracterizaba en sus performances.

“La manera en cómo la gente reaccionaba, es algo que, quizás no en la misma magnitud, pero logramos despertar a la audiencia de manera similar”, remató.

Así calificó el mexicano a la final de patinaje artístico

A las 12:03 horas del martes 10 de febrero, el oriundo de Zapopan, Jalisco, saltó a la pista con su habitual sonrisa, movimientos seguros y un atuendo negro semitransparente lleno de brillos.

“Hip Hip Chin Chin” sonó en el Milano Ice Skating Arena y la elegante coreografía del mexicano comenzó a robarse las miradas del público que recién venía de una divertida coreografía de España al ritmo de los Minions.

Evocando los ritmos latinos, comenzó con dos saltos ejecutados a la perfección, aunque tuvo un ligero titubeo en el tercero; sin embargo, el tapatío se repuso y terminó su primera rutina de Milano Cortina 2026 sin equivocaciones.

Al final de su ejecución, el jalisciense sintió los gritos del público y miró directamente a la cámara para decir: “Esto es por México. Los sueños se hacen realidad“.

Mientras esperaba sus resultados, mandó besos al público después de competir en el programa corto individual masculino de patinaje artístico.

La coreografía que se robó los reflectores este martes fue desarrollada junto a Romain Haguenauer, así como los legendarios Tessa Virtue y Scott Moir.

La hoja de calificaciones reflejó 39.71 puntos en elementos técnicos y 36.85 en componentes, para un total de 75.56, marca que lo colocó tercero de forma provisional, a la espera de confirmar su lugar en el programa libre quedando entre los 24 mejores puntajes.

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Daniel Carrillo Suazo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, desde temprana edad encontró en el patinaje artístico una vocación que lo llevó a competir fuera del país, ante la falta de infraestructura especializada en México.

A lo largo de su carrera ha sido múltiple campeón nacional, lo que le permitió representar al país en competencias internacionales avaladas por la International Skating Union (ISU).

El sitio oficial Olympics.com destaca a Carrillo como un atleta que ha construido su camino “a su manera”, abriéndose paso en el circuito internacional con programas que combinan dificultad técnica y una fuerte identidad artística, elemento que se ha convertido en uno de sus sellos personales sobre el hielo.

Foto: Reuters

El gran salto mediático y deportivo de Donovan Carrillo llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde hizo historia al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en avanzar al programa libre en más de 30 años.

En aquella edición, Carrillo terminó en la posición 22 general, el mejor resultado para México en patinaje artístico individual masculino en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Su participación fue un momento clave para el deporte mexicano, no solo por el resultado, sino por el impacto que generó en la visibilidad del patinaje artístico dentro del país y en América Latina.

Tras Beijing 2022, Carrillo continuó activo en campeonatos mundiales y competencias oficiales de la ISU, manteniendo su presencia en el alto rendimiento durante todo el ciclo olímpico. Su constancia y resultados le permitieron asegurar nuevamente una plaza olímpica, confirmando su participación en Milano Cortina 2026.

Carrillo ha enfocado esta etapa de su carrera en la estabilidad competitiva y en la construcción de programas que reflejen madurez deportiva, con la experiencia de haber competido ya en unos Juegos Olímpicos.

