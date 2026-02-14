Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026: fechas, horarios y dónde ver el esquí alpino en vivo

GENERANDO AUDIO...

Lasse Gaxiola debutará este sábado 14 de febrero. Foto: Getty Images

Lasse Gaxiola representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, compitiendo en esquí alpino dentro de las pruebas de eslalon gigante y eslalon varonil, disciplinas que exigen precisión, lectura del trazado y control técnico absoluto.

El mexicano afrontará dos competencias de alta exigencia en un escenario donde cada detalle cuenta, con el objetivo de cerrar su participación olímpica con actuaciones sólidas.

Calendario Milano Cortina 2026: fecha y hora de competencias de Lasse Gaxiola

Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026. Foto: Comité Olímpico Nacional

Lasse Gaxiola verá acción en dos pruebas del esquí alpino varonil, ambas programadas en horarios tempranos para México dentro del calendario oficial olímpico:

Eslalon gigante: sábado 14 de febrero

Primera manga: 03:00 horas

Segunda manga: 05:20 horas

Prueba que combina velocidad con giros amplios y exige mantener la línea ideal durante todo el recorrido.

Eslalon varonil: lunes 16 de febrero

Primera manga: 03:00 horas

Segunda manga: 06:20 horas

Considerada la prueba más técnica del esquí alpino, presenta puertas más cerradas que obligan a cambios de dirección rápidos y gran agilidad.

¿Dónde ver en vivo a Lasse Gaxiola?

Las competencias del esquiador mexicano en Milano Cortina 2026 se podrán seguir totalmente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con señal disponible para toda Latinoamérica.

La cobertura incluirá transmisión en televisión y plataformas digitales, permitiendo seguir en tiempo real la participación del atleta. La señal gratuita estará disponible para México y 16 países de la región, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo llega Lasse Gaxiola a Milano Cortina 2026?

Con apenas 17 años, Lasse Gaxiola debutará en unos Juegos Olímpicos y protagonizará un hecho inédito al competir junto a su madre, la esquiadora olímpica Sarah Schleper.

Se convertirán en la primera dupla madre-hijo en participar en la máxima justa invernal dentro del mismo ciclo olímpico, un antecedente que solo había ocurrido en Juegos Olímpicos de verano, como en Juegos Olímpicos de Río 2016.

Hijo de la esquiadora y del entrenador mexicano Federico Gaxiola, Lasse creció en un entorno ligado al alto rendimiento. Su desarrollo deportivo lo llevó a competir en Europa y América, con etapas de preparación en Italia, particularmente con el equipo de Seiser Alm y su debut en pruebas oficiales de la FIS en 2024 durante un eslalon celebrado en Perito Moreno, Argentina.

Especialista en pruebas técnicas, ha conseguido resultados que le permitieron escalar en el ranking internacional y asegurar su boleto olímpico. Entre ellos destacan la medalla de bronce en el eslalon gigante de Loveland Ski Area 2025, un sexto lugar en el eslalon de Perito Moreno 2024, un 12º puesto en el eslalon gigante de Vail 2026 y un tercer sitio en Aspen dentro de la Entry League FIS.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.