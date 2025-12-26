Místico le niega un video a fan por derechos de autor: “No conozcan a sus ídolos”

GENERANDO AUDIO...

Mistico niega video a fan por “derechos de autor”. Foto: Cuartoscuro

El luchador Místico, una de las figuras más representativas de la lucha libre mexicana, se encuentra en el centro de la conversación en redes sociales luego de que una fan denunciara una amarga experiencia tras conocerlo en persona.

A través de TikTok, la usuaria “clau_lozanog” compartió su decepción luego de convivir brevemente con el llamado Príncipe de Plata y Oro.

De acuerdo con su testimonio, el luchador se habría negado a grabar un saludo en video, argumentando que podría tener problemas relacionados con “derechos de autor”.

En el video, la joven explicó que había esperado con entusiasmo el encuentro, ya que es seguidora del luchador desde hace años e incluso se tatuó en el antebrazo su emblemática llave, La Mística, como muestra de admiración.

Sin embargo, aseguró que el gladiador apenas prestó atención al tatuaje y únicamente le pidió que le tomara una fotografía y lo etiquetara en redes sociales.

“Ni siquiera me dejó terminar de decirle que me había hecho las uñas con su máscara y que me tatué en su honor. Las uñas no las vio y del tatuaje sólo me dijo que lo etiquetara en Instagram”, relató la joven en su publicación.

Las uñas que se hizo eran especiales del luchador, pues en un dedo tenía pintada la máscara del luchador y en los demás destellos dorados que hacían brillar su manicura.

Rápidamente el video se viralizó y actualmente cuenta con un millón de vistas y 80 mil likes, además de miles de comentarios, en su mayoría de usuarios que reaccionaron de manera negativa en contra del luchador:

“¿No puede por derechos de autor? entonces no era el original por qué si es el bueno no debería de tener problemas”, “Que tienen que ver los derechos de autor. Ni sentido tiene lo que dice”, “Es el segundo video del místico que veo que trata bien mal a sus fans”, “Admiraba a místico, Pero ya van muchos videos con su actitud, no vale la pena seguir estos ídolos”, además algunos usuarios hablaron bien del trabajo de las uñas: “Lindo te quedó lo de las uñas, que talento el que te lo hizo“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Visiblemente decepcionada, la fan cerró su testimonio con una frase que rápidamente se viralizó: “No conozcan a sus ídolos”, lo que generó un intenso debate entre usuarios, quienes se dividieron entre quienes defendieron al luchador y quienes criticaron su actitud hacia los aficionados.

Hasta el momento, Místico no ha emitido ninguna postura pública respecto a la experiencia relatada en redes sociales.

