David Picasso y la pelea de su vida: ¿por qué puede hacer historia ante Naoya Inoue?

El combate forma parte de The Ring V: Night of the Samurai. Foto: Reuters

La pelea entre David Picasso y Naoya Inoue no solo representa uno de los retos más grandes en la carrera del boxeador mexicano, sino que también podría marcar un momento histórico en el boxeo mundial.

Este sábado 27 de diciembre, en Arabia Saudita, el pugilista azteca tendrá la oportunidad de convertirse en el campeón mundial indiscutido de peso supergallo, al enfrentar a uno de los boxeadores más dominantes de la actualidad.

David Picasso frente a uno de los mejores libra por libra del mundo, Naoya Inoue

Naoya Inoue, conocido como “El Monstruo”, llega al combate como campeón indiscutido de las 122 libras, con los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Nacido el 10 de abril de 1993 en Zama, Japón, y con un récord invicto de 31 victorias, 27 de ellas por nocaut, desde temprana edad desarrolló una relación cercana con el boxeo, influido directamente por su padre, Shingo Inoue, quien ha sido su entrenador y guía a lo largo de toda su carrera profesional.

Antes de convertirse en profesional en 2012, Inoue construyó una sólida etapa amateur, con un balance de 75 victorias y solo seis derrotas.

Desde su primer título mundial, obtenido con apenas 20 años, en 2014, Inoue inició una trayectoria ascendente que lo llevó a coronarse campeón en cuatro categorías distintas.

Su capacidad para adaptarse a diferentes pesos y estilos lo colocó como una figura de referencia en el boxeo internacional.

El japonés alcanzó un punto clave en su carrera al convertirse en campeón indiscutido, primero en peso gallo y posteriormente en supergallo, al reunir los cinturones de los cuatro principales organismos del boxeo.

Este logro lo ubicó en una lista muy reducida de peleadores capaces de dominar por completo una división.

Inoue, ante la posibilidad de igualar una hazaña histórica de Muhammad Ali

La pelea contra David Picasso no solo pone en juego los cuatro títulos del peso supergallo. También representa una oportunidad para que Naoya Inoue iguale una hazaña que solo Muhammad Ali consiguió en 1976, defender un campeonato indiscutido en cuatro ocasiones dentro del mismo año.

En aquel año, Ali sostuvo el título mundial enfrentando a distintos rivales y manteniéndose en la cima del boxeo en el CMB y la AMB.

En la era moderna del boxeo, sostener los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB ya es una tarea compleja. Defenderlos todos en un mismo año, sin perder ninguno, es un reto excepcional.

David Picasso aparece como el obstáculo final. Si el japonés gana, su nombre quedará ligado a un logro que no se veía desde la época de Ali.

Si el mexicano da la sorpresa, no solo conquistaría el título indiscutido, también impediría que Inoue alcance una de las marcas más difíciles del boxeo profesional.

¿Cómo llega David Picasso al combate?

El becario de Ring Telmex Telcel y también estudiante de Neurociencias en la UNAM presenta un récord de 32 triunfos, un empate y 17 nocauts.

El mexicano fue clasificado como retador principal del Consejo Mundial de Boxeo, lo que le permitió acceder a esta pelea por el campeonato indiscutible.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea entre David Picasso y Naoya Inoue?

El combate entre ambos es el evento estelar de The Ring V: Night of the Samurai, que se llevará a cabo en el Mohammed Abdo Arena, en Riad, Arabia Saudita, este sábado.

De acuerdo con el calendario oficial del evento, la función iniciará a las 03:00 horas, tiempo de la zona sureste de México, a las 02:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y a las 00:00 horas de la zona del pacífico de México.

Se prevé que la pelea entre Naoya Inoue y David Picasso arranque alrededor de las 07:00 horas, aunque el horario puede modificarse dependiendo de la duración de los combates previos, informó Claro Sports.

La transmisión en México será a través de DAZN, bajo la modalidad de pago por evento, con un costo de 348 pesos para acceder a la cartelera completa.

