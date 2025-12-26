David Picasso peleará por 4 títulos en Arabia Saudita: fecha, hora y dónde verlo

GENERANDO AUDIO...

El mexicano disputará cuatro títulos mundiales ante Inoue. Foto: Reuters

Alan David Picasso Romero es el boxeador mexicano que peleará contra el japonés Naoya Inoue este sábado por el campeonato indiscutible de peso supergallo en Arabia Saudita.

Se trata del combate estelar de la cartelera The Ring V: Night of the Samurai, donde el nipón expondrá por cuarta vez en el año sus cuatro cinturones en las 122 libras, lo que representa una oportunidad histórica para el peleador azteca.

En Unotv.com te contamos cuándo, dónde y a qué hora se llevará a cabo la pelea Inoue vs. Picasso.

¿Qué títulos estarán en juego?

Naoya Inoue, también conocido como “El Monstruo”,expondrá sus cuatro cinturones del peso supergallo ante Alan “Rey David” Picasso Romero este 27 de diciembre de 2025.

Actualmente, el japonés posee los títulos de la categoría en los principales organismos del boxeo mundial:

Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

Organización Mundial de Boxeo (OMB)

Federación Internacional de Boxeo (FIB).

¿Dónde y a qué hora ver la pelea entre David Picasso y Naoya Inoue?

The Ring V: Night of the Samurai se llevará a cabo en el Mohammed Abdo Arena, en Riad, Arabia Saudita, este sábado.

De acuerdo con el calendario oficial del evento, la función iniciará a las 03:00 horas, tiempo del centro de México.

Se prevé que la pelea entre Naoya Inoue y David Picasso arranque alrededor de las 07:00 horas, aunque el horario puede modificarse dependiendo de la duración de los combates previos.

La transmisión en México será a través de DAZN, bajo la modalidad de pago por evento, con un costo de 348 pesos para acceder a la cartelera completa.

¿Cómo llega David Picasso al combate?

El becario de Ring Telmex Telcel y también estudiante de Neurociencias en la UNAM presenta un récord de 32 triunfos, un empate y 17 nocauts.

El mexicano fue clasificado como retador principal del Consejo Mundial de Boxeo, lo que le permitió acceder a esta pelea por el campeonato indiscutible.

¿Cómo llega Naoya Inoue a la pelea?

Naoya Inoue ostenta una marca invicta de 31 victorias, 27 por nocaut, además de campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas.

En caso de vencer al mexicano, igualará la hazaña de la leyenda del boxeo Muhammad Ali, quien defendió su título mundial indiscutido de peso pesado en cuatro ocasiones en 1976.

Cartelera de The Ring V: Night of the Samurai

En total, se realizarán cuatro combates previos a la pelea estelar entre “El Monstruo” y “ Rey David”:

Naoya Inoue vs. David Picasso | Peso supergallo, por el título indiscutible

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández | Peso supergallo

Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji | Peso supermosca, por el título FIB

Taiga Imanaga vs. Armando Martínez | Peso ligero

Reito Tsutsumi vs. Leobardo Quintana | Peso súper pluma

