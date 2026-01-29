Portero de Benfica anota gol agónico al Madrid y las “águilas” avanzan a la fase de playoffs
Anatoliy Trubin, el portero de Benfica, anotó un gol agónico al Real Madrid para dejar el marcador 4-2 en favor del cuadro portugués, en el Estadio da Luz de Lisboa, y así darle a las “águilas” su pase a la fase de playoffs, de la Champions League.
El arquero realizó un remate de cabeza justo en el minuto 97 (ya en la compensación) y envió el esférico al fondo de la red y lejos del alcance del guardameta “merengue”, Thibaut Courtois.
Trubin, nacido en Ucrania, se elevó entre un compañero suyo y otro del Real Madrid para dar un testarazo contundente hacia el marco rival. El balón cayó hacia la derecha del guardameta belga.
Benfica avanza a playoffs
Gracias a que el portero de Benfica anotó un gol agónico al Real Madrid y selló el triunfo de su equipo, los portugueses aseguraron el lugar 24 de la clasificación, y el último en dar el pase a la fase de playoffs de la Champions League de este año.
Clasificados
- Arsenal
- Bayern Munich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
- Dortmund
- Olympiacos
- Club Brujas
- Galatasaray
- Mónaco
- Qarabağ
- Bodø/Glimt
- Benfica
¿Cómo se juega en este formato?
Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final (o sea Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City).
Los equipos que terminaron entre el 9º y el 24º puesto disputarán los playoffs eliminatorios, y los ganadores pasarán a octavos de final.
Fechas clave de la Champions League
- Playoffs eliminatorios: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026.
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.
- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).
