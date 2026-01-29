Próximos partidos

Portero de Benfica anota gol agónico al Madrid y las “águilas” avanzan a la fase de playoffs

| 18:57 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Portero de Benfica anotó un gol agónico al Real Madrid. Foto: AFP

Anatoliy Trubin, el portero de Benfica, anotó un gol agónico al Real Madrid para dejar el marcador 4-2 en favor del cuadro portugués, en el Estadio da Luz de Lisboa, y así darle a las “águilas” su pase a la fase de playoffs, de la Champions League.

El arquero realizó un remate de cabeza justo en el minuto 97 (ya en la compensación) y envió el esférico al fondo de la red y lejos del alcance del guardameta “merengue”, Thibaut Courtois.

Trubin, nacido en Ucrania, se elevó entre un compañero suyo y otro del Real Madrid para dar un testarazo contundente hacia el marco rival. El balón cayó hacia la derecha del guardameta belga.

Benfica avanza a playoffs

Gracias a que el portero de Benfica anotó un gol agónico al Real Madrid y selló el triunfo de su equipo, los portugueses aseguraron el lugar 24 de la clasificación, y el último en dar el pase a la fase de playoffs de la Champions League de este año.

Clasificados

  • Arsenal
  • Bayern Munich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting Lisboa
  • Manchester City
  • Real Madrid
  • Inter
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético Madrid
  • Atalanta
  • Leverkusen
  • Dortmund
  • Olympiacos
  • Club Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabağ
  • Bodø/Glimt
  • Benfica

¿Cómo se juega en este formato?

Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final (o sea Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City).

Los equipos que terminaron entre el 9º y el 24º puesto disputarán los playoffs eliminatorios, y los ganadores pasarán a octavos de final.

Fechas clave de la Champions League

  • Playoffs eliminatorios: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.
  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026.
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.
  • Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

