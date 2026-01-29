Portero de Benfica anota gol agónico al Madrid y las “águilas” avanzan a la fase de playoffs

GENERANDO AUDIO...

Portero de Benfica anotó un gol agónico al Real Madrid. Foto: AFP

Anatoliy Trubin, el portero de Benfica, anotó un gol agónico al Real Madrid para dejar el marcador 4-2 en favor del cuadro portugués, en el Estadio da Luz de Lisboa, y así darle a las “águilas” su pase a la fase de playoffs, de la Champions League.

El arquero realizó un remate de cabeza justo en el minuto 97 (ya en la compensación) y envió el esférico al fondo de la red y lejos del alcance del guardameta “merengue”, Thibaut Courtois.

Trubin, nacido en Ucrania, se elevó entre un compañero suyo y otro del Real Madrid para dar un testarazo contundente hacia el marco rival. El balón cayó hacia la derecha del guardameta belga.

Benfica avanza a playoffs

Gracias a que el portero de Benfica anotó un gol agónico al Real Madrid y selló el triunfo de su equipo, los portugueses aseguraron el lugar 24 de la clasificación, y el último en dar el pase a la fase de playoffs de la Champions League de este año.

Clasificados

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético Madrid

Atalanta

Leverkusen

Dortmund

Olympiacos

Club Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabağ

Bodø/Glimt

Benfica

¿Cómo se juega en este formato?

Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final (o sea Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City).

Los equipos que terminaron entre el 9º y el 24º puesto disputarán los playoffs eliminatorios, y los ganadores pasarán a octavos de final.

Fechas clave de la Champions League

Playoffs eliminatorios : 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026. Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026. Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026.

: 7/8 y 14/15 de abril de 2026. Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026. Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

