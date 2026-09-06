Muere el luchador Andy Williams, “The Butcher”, a los 48 años tras sufrir una emergencia médica durante una lucha

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“The butcher” murió después de una pelea. Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Andy Williams, conocido como “The Butcher”, murió a los 48 años después de sufrir una emergencia médica al finalizar una lucha en el evento Enjoy Wrestling el pasado sábado 5 de septiembre, realizado en el Mr. Smalls Theatre de Millvale, Pensilvania.

El luchador participó en un combate por parejas junto a “The Blade”, con quien formó una reconocida dupla durante su etapa en All Elite Wrestling (AEW). Al terminar la lucha, Williams colapsó, por lo que los médicos presentes en el recinto acudieron para atenderlo.

El personal de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que el luchador fuera trasladado en ambulancia a un hospital. Tras lo ocurrido, Enjoy Wrestling canceló el resto del evento y pidió a los asistentes abandonar el recinto.

De acuerdo con información de la Oficina del Médico Forense del condado de Allegheny, Williams murió la noche del sábado.

Aunque hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de su muerte, el medio TMZ filtró un audio de la llamada al 911 por la emergencia del luchador.

TMZ ha sacado a la luz la conversación con el servicio de emergencias después del incidente en el ring con Andy Williams, conocido como The Butcher, y fallecido hoy.



Al parecer se dio con la cabeza en el poste del ring antes de colapsar backstage. pic.twitter.com/jmHJ28xACZ — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) September 6, 2026

Especulan que podría haber sufrido un golpe en la cabeza en un poste del ring.

Andy Williams también tuvo una trayectoria en la música

Además de su carrera como luchador profesional, Andy Williams fue guitarrista de Every Time I Die, banda de hardcore punk y metalcore originaria de Buffalo, Nueva York, con la que participó durante varios años.

Su trayectoria combinó la música y la lucha libre, primero dentro de la escena independiente y posteriormente como parte de AEW, donde alcanzó reconocimiento entre los aficionados.

¿Quién fue Andy “The Butcher” Williams en AEW?

Williams llegó a AEW como parte de la división de parejas junto a The Blade. El equipo consiguió reconocimiento durante los primeros años de la compañía y se convirtió en una de las duplas más identificadas con la trayectoria del luchador dentro de la empresa.

Su imagen, estilo físico y presencia sobre el cuadrilátero también lo convirtieron en una figura reconocida entre los seguidores de la lucha libre independiente y estadounidense.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de condolencias entre aficionados, compañeros de profesión y seguidores de su carrera musical.

All Elite Wrestling también lamentó la muerte de Williams y destacó su trayectoria en ambas disciplinas.

Andy “The Butcher” Williams fue recordado por su trayectoria en la lucha libre profesional y la música, dos ámbitos en los que desarrolló buena parte de su carrera.

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