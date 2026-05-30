Video: muere luchador Tempo en accidente en Iztacalco, CDMX

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Foto. Cuartoscuro / Ilustrativa

“Tempo”, un luchador, murió tras un accidente vial luego de que, presuntamente, hubiera derrapado en su motocicleta y fuera atropellado por una camioneta de tres y media toneladas. El percance se registró en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la calle Miguel Ahedo Barrios, en el Barrio Los Reyes, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Video capta accidente en el que murió el luchador “Tempo”

A través de redes comenzaron a circular imágenes del momento del accidente del luchador “Tempo” mientras viajaba en su moto. La grabación habría sido captada por cámaras de seguridad particulares que se encontraban en la zona. Entre sus pertenencias se localizó un mallón de luchador.

#ULTIMAHORA Fallece luchador “Tempo” en accidente automovilístico cuando viajaba en su motocicleta embestido por un camión sobre Eje 3 Ote y Recreo @IztacalcoAl El gladiador se dirigía a Coapa a una función pic.twitter.com/AKtCpKK5Wz — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) May 30, 2026

Según reportes, “Tempo”, supuestamente se dirigía a una función de lucha libre cuando se registró el accidente.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento del percance y acordonaron la zona. Asimismo, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La noticia del fallecimiento de “Tempo” fue confirmada, a través de redes sociales, por luchador Silver King, quien dio vida a “Ramses” en la película Nacho Libre.

“Hay personas que pasan por la vida… y hay otras que dejan huella en el tiempo. Hoy nos toca despedir a un gran luchador, un gran compañero y una persona que tenía un futuro enorme por delante. Dicen que el tiempo nunca se detiene, pero hay momentos que quedan para siempre. Y tú, Tempo, serás uno de ellos. Gracias por cada batalla, cada enseñanza y cada recuerdo dentro y fuera del ring. Descansa en paz, amigo. El tiempo seguirá avanzando, pero tu legado permanecerá en cada persona que tuvo el privilegio de conocerte”, escribió el también luchador

https://www.instagram.com/p/DY9FPM9BBXy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

SSC investiga cámaras C2 y C5 para identificar responsable

Autoridades capitalinas informaron que ya se realiza el análisis de videovigilancia de los Centros de Comando y Control (C2) y del C5 de la Ciudad de México, con el objetivo de identificar a la unidad que habría estado involucrada en el incidente en el que murió “Tempo”.

¿Quién era “Tempo” el luchador?

A través de Instagram se identificó una cuenta que pertenecería al luchador. En ella se observan algunos videos de sus funciones en el cuadrilátero y en donde recibía constantes elogios por parte de los seguidores.

También se observan algunas imágenes en donde posa para la cámara mostrando un tatuaje que fue característico y que habría sido el primer indicio para sus seguidores para confirmar que se trataba del luchador.

El motociclista muerto esta tarde sobre el Eje 3 Oriente en la Juventino Rosas, perímetro de Iztacalco, era el luchador independiente "Tempo".



Testigos refieren que una camioneta lo impactó. Quedó con una fuerte lesión en la cabeza. El responsable huyó. #PandaNews pic.twitter.com/8UhByMnAgY — Panda del Amor (@PandadelAmor20) May 30, 2026

En la última publicación de “Tempo” en Instagram, usuarios comenzaron a enviar mensajes de despedida y condolencias.

“Mi Amo del Tempo, no puedo creer la noticia, pensé que no era verdad, pero vi una foto del tatuaje de su brazo y si es él”, “¡Fuiste un grande! DEP”, “Se me apachurró el corazón al enterarme. Descansa en paz”, “Qué lamentable noticia. Lo acabo de leer, un gran placer de haber visto luchando, con toda la actitud y el carisma”, son parte de los comentarios que se pueden leer despidiendo a “Tempo”

Además, en algunas publicaciones, seguidores de la lucha libre también dedicaron un último mensaje a “Tempo”. El caso continúa en investigación.

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