Muere Franco Baresi, defensor italiano y leyenda del AC Milan, a los 66 años

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Muere Franco Baresi, leyenda del Milan y la Selección italiana Foto: AFP

Franco Baresi, exdefensor italiano, murió a la edad de 66 años.AC Milan, club en el que desarrolló parte importante de su carrera, dio a conocer el fallecimiento del exfutbolista a través de un comunicado compartido durante la noche del 30 de julio.

Baresi se convirtió en un referente histórico dentro del balompié internacional e incluso figuras como Maradona llegaron a considerarlo como “el mejor defensor”.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Muere Franco Baresi

El AC Milan, a través de sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de Franco Baresi a la edad de 66 años, en un mensaje enviado a la familia del exjugador, dando las condolencias por la pérdida.

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”.

Cabe señalar que Franco recientemente había atravesado por problemas de salud, pues en 2025 el propio Milan dio a conocer que el exfutbolista había sido sometido a una cirugía tras detectarle un nódulo pulmonar durante unos estudios de rutina.

Muere Franco Baresi, leyenda del Milan y la Selección italiana Foto: AFP

Su última aparición pública fue durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en febrero, acompañado de Giuseppe Bergomi, pues fueron los encargados de llevar la antorcha en el estadio San Siro.

¿Quién fue Franco Baresi?

Franco Baresi fue un defensor y capitán de la selección italiana y leyenda del AC Milan. Nacido en 1960, disputó 719 partidos con el cuadro rossonero.

Durante sus años como jugador del Milan llegó a ganar seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas Italianas.

Por su parte, con la selección italiana disputó 81 partidos en todas las competiciones, siendo campeón del mundo en el Mundial de España 1982, además de conseguir un tercer lugar en la Copa del Mundo de Italia 1990 y un subcampeonato en Estados Unidos 1994.

Tras su retiro se mantuvo dentro del Milan y, en 2020, fue nombrado vicepresidente honorario. Franco Baresi, por sus logros y su legado, es considerado una leyenda del club rossonero y de la selección italiana.

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