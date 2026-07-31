¡Oro para México! Osmar Olvera se corona en trampolín de un metro en Santo Domingo 2026

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Osmar Olvera gana oro en Santo Domingo 2026. Foto: CONADE

El clavadista Osmar Olvera se proclamó campeón en la prueba varonil de trampolín de un metro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Olvera conquistó la medalla de oro este jueves 30 de julio tras finalizar la competencia con 430.85 puntos en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, dominando la final prácticamente de principio a fin.

El mexicano tomó el liderato desde su primera ejecución, un salto hacia adelante con dos vueltas y media y un giro que recibió 73.60 puntos, la mejor calificación de la ronda.

En su segundo clavado, un salto hacia adentro con dos vueltas y media, sumó 79.90 unidades, suficiente para mantenerse al frente de la clasificación.

Durante la tercera ronda consiguió 63.00 puntos con un salto inverso de dos vueltas y media, mientras que en la cuarta ejecución obtuvo 72.00 unidades con un salto hacia atrás de dos vueltas y media, registro que fue el segundo mejor de ese turno.

Su mejor momento llegó en la quinta ronda, cuando ejecutó un salto hacia adelante con tres vueltas y media que fue evaluado con 77.55 puntos, nuevamente la puntuación más alta entre todos los competidores.

Aunque cerró con 64.80 unidades en su último intento, el margen que había construido fue suficiente para asegurar el título.

Juan Manuel Celaya completa el podio para México

La actuación mexicana en la prueba se completó con la medalla de bronce de Juan Manuel Celaya, quien terminó con 401.70 puntos para sellar el 1-3 para la delegación nacional.

Celaya mejoró conforme avanzó la competencia y firmó sus mejores ejecuciones en la cuarta y sexta rondas, con 73.10 y 68.80 puntos, respectivamente.

La medalla de plata quedó en manos del colombiano Luis Uribe, con 415.00 puntos, mientras que su compatriota Sebastián Morales finalizó en la cuarta posición con 395.05 unidades.

Para Olvera, esta representa su primera medalla en Santo Domingo 2026, aunque todavía buscará ampliar su cosecha cuando dispute las pruebas de trampolín sincronizado de 3 metros junto a Juan Manuel Celaya y la competencia individual de 3 metros.

El clavadista llegó a estos Juegos como uno de los principales favoritos tras conquistar el campeonato mundial de trampolín de un metro en Doha 2024 y ganar el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

México salta al podio con una actuación de altura 🇲🇽🥇🥉



La selección nacional de clavados destacó con talento, precisión y grandes ejecuciones, en una jornada donde confirmó su calidad competitiva en el escenario internacional.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/VXsy5oWxfD — CONADE (@conadeoficial) July 30, 2026

México también brilla en el ciclismo de pista

La actividad del jueves también dejó grandes noticias para México en el velódromo de Santo Domingo, donde el ciclismo de pista aportó cuatro medallas a la delegación nacional.

La sinaloense Daniela Gaxiola conquistó la medalla de oro en la prueba femenil individual, confirmando su experiencia y consolidándose como una de las figuras del equipo mexicano.

¡Medalla de oro! 🥇🇲🇽



Daniela Gaxiola se sube a lo más alto del podio en el Keirin Femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Yuli Verdugo también obtuvo el tercer lugar, haciendo el 1-3 para la delegación mexicana.



🥇 Daniela Gaxiola🇲🇽 – 11.612

🥈 Stefany Cuadrado🇨🇴… pic.twitter.com/EKAzIoGO6M — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 30, 2026

En esa misma competencia, Yuli Verdugo se quedó con la medalla de bronce para darle a México doble presencia en el podio.

En la prueba de madison femenil, la dupla integrada por Yareli Acevedo y Sofía Arreola obtuvo la medalla de plata tras una competencia en la que destacaron por su estrategia y coordinación.

La jornada cerró con otra presea dorada gracias a Ricardo Peña e Ignacio Prado, quienes se proclamaron campeones en el madison varonil, haciendo sonar nuevamente el Himno Nacional Mexicano.

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