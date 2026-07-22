La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos citara a su presidente Claudio Tapia o incautaran sus teléfonos

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AFA lanza comunicado y desmiente citaran a su presidente foto: Pexels

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó un comunicado este miércoles 22 de julio en el que aclaró que las autoridades de Estados Unidos no citaron a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino.

Esto surge luego de versiones sobre una presunta investigación de las autoridades estadounidenses relacionada con contratos comerciales vinculados con la AFA en ese país.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



📰 https://t.co/MFocSWATke pic.twitter.com/3s70whcx7l — AFA (@afa) July 22, 2026

AFA aclara situación de Claudio Tapia

En el comunicado, la AFA niega que las autoridades estadounidenses hayan citado al presidente o al tesorero de la entidad.

Sin embargo, señala que una tercera persona sí fue citada para comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación vinculada con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.

“En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico” AFA

La AFA también rechazó las versiones que aseguraban que a Claudio Tapia le habían sido incautados sus teléfonos celulares.

Incluso, algunos reportes señalaron que el “Chiqui” habría sido interrogado el lunes 20 de julio, antes de que la Selección Argentina abandonara territorio estadounidense tras perder la final del Mundial 2026 frente a España.

“La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”, agregó la AFA.

En el mismo comunicado, informó que se reserva el ejercicio de las acciones legales correspondientes ante la difusión de información que considera falsa.

Las versiones sobre la presunta investigación comenzaron a difundirse durante el Mundial 2026, un día después de la victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final, y señalaban que las pesquisas habrían iniciado en 2025.

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