Gilberto Mora se convierte en el futbolista más valioso de la Liga MX tras el Mundial 2026

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Gilberto Mora el más valioso de la Liga MX. Foto: AFP

Gilberto Mora tuvo un antes y un después tras el Mundial 2026, su actuación con la Selección Mexicana tuvo un impacto inmediato en su cotización y lo consolidó como una de las mayores promesas del futbol internacional.

De acuerdo con la actualización de Transfermarkt, publicada este miércoles 22 de julio, el jugador de los Xolos de Tijuana elevó su valor de mercado de 10 a 25 millones de euros, un incremento de 15 millones que representa un crecimiento del 150% respecto a su valoración previa.

Con esta cifra, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más valioso de la Liga MX, superando al resto de los jugadores del campeonato mexicano y encabezando el ranking de valor de mercado del torneo.

Gilberto Mora aumentó su valor tras brillar con México en el Mundial

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el mediocampista de 17 años estaba tasado en 10 millones de euros. Sin embargo, su participación con el Tricolor impulsó su cotización hasta los 25 millones.

Mora fue el futbolista más joven de todas las selecciones participantes en el Mundial 2026 y también hizo historia al convertirse en el mexicano de menor edad en disputar minutos en una Copa del Mundo, tanto como suplente como titular.

Durante el torneo disputó 213 minutos, debutó ingresando de cambio frente a Sudáfrica y posteriormente fue titular ante Chequia, Ecuador e Inglaterra. El único encuentro en el que no vio actividad fue contra Corea del Sur en la fase de grupos.

Su rendimiento le permitió afianzarse como una de las apuestas del técnico Javier Aguirre y llamar la atención de clubes internacionales.

Gilberto Mora ya está entre los Sub-18 más valiosos del mundo

Con un valor de mercado de 25 millones de euros, Gilberto Mora ocupa el décimo lugar entre los futbolistas menores de 18 años más valiosos del mundo, de acuerdo con Transfermarkt.

La clasificación es encabezada por el francés Ayyoub Bouaddi, del Lille, con una valoración de 80 millones de euros.

Aun así, el mexicano logró colocarse entre los principales talentos juveniles del futbol internacional tras su destacada actuación mundialista.

Su crecimiento también fortalece las expectativas de verlo dar el salto al futbol europeo en los próximos meses.

¿Cuándo podría fichar Gilberto Mora por un club de Europa?

Antes del Mundial 2026, Gilberto Mora renovó su contrato con Xolos de Tijuana. No obstante, al ser menor de edad, una transferencia internacional solo podrá concretarse cuando cumpla 18 años, el próximo 14 de octubre de 2026, conforme a la normativa vigente de la FIFA para el traspaso de futbolistas menores.

Cabe recordar que el valor de mercado publicado por Transfermarkt es una estimación elaborada con base en factores como la edad del jugador, su rendimiento, contrato, proyección deportiva y condiciones del mercado.

No representa necesariamente el monto final de una futura transferencia, pero sí refleja el crecimiento que tuvo Mora tras el Mundial 2026 y lo posiciona como el jugador mejor cotizado de la Liga MX.

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