Tour de Francia 2026: Isaac del Toro mantiene la tercera posición general tras la etapa 18

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Isaac Del Toro en el Tour de Francia Foto: Reuters

Isaac del Toro terminó la etapa 18 del Tour de Francia este 23 de julio en la posición 17, con una diferencia de 4 minutos y 35 segundos respecto al ganador de la jornada, Richard Carapaz.

Los resultados tras los 185.2 km entre Voiron y Orcières-Merlette no generaron cambios dentro del podio de la clasificación general, donde Tadej Pogacar sigue como el número 1.

🏆 After the 18th stage:

🏆 Après la 18ème étape :



💛 @MaillotjauneLCL :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💛



💚 Green jersey @WeLoveCyclingFR :

🇩🇰 Mads Pedersen 💚



🔴⚪️ @maillotapois :

🇸🇮 Tadej Pogacar 🔴⚪️



👶 White jersey @opticiens_krys :

🇲🇽 Isaac Del Toro 👶#TDF2026 pic.twitter.com/h8BlLgI9kI — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 18?

El mexicano Isaac del Toro logró terminar la etapa 18 en la posición 17, aunque en la clasificación general se mantiene en el tercer lugar, por debajo de Remco Evenepoel y del líder Tadej Pogacar, quien acumula 64 horas, 35 minutos y 13 segundos.

Tadej Pogacar – UAE Team Emirates-XRG (64:35:13) Remco Evenepoel – Red Bull-BORA-hansgrohe (+4:32) Isaac del Toro – UAE Team Emirates-XRG (+6:51) Paul Seixas – Decathlon CMA CGM Team (+7:11) Juan Ayuso – Lidl-Trek (+9:22) Mattias Skjelmose – Lidl-Trek (+10:14) Lenny Martínez – Bahrain Victorious (+12:50) Tom Pidcock – Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team (+12:58) Jordan Jegat – TotalEnergies (+14:04) Richard Carapaz – EF Education-EasyPost (+21:00)

El desempeño del mexicano le bastó para mantener también el maillot blanco, otorgado al mejor clasificado entre los jóvenes, pues logró conservar los 20 segundos de diferencia sobre el francés Paul Seixas.

Isaac del Toro – UAE Team Emirates-XRG (64:42:04) Paul Seixas – Decathlon CMA CGM Team (+0:20) Juan Ayuso – Lidl-Trek (+2:31) Lenny Martínez – Bahrain Victorious (+5:59) Quinn Simmons – Lidl-Trek (+1:13:04) Pablo Castrillo – Movistar Team (+1:20:20) Raúl García – Movistar Team (+1:44:59) Matthew Riccitello – Decathlon CMA CGM Team (+1:54:51) Valentin Paret-Peintre – Soudal Quick-Step (+2:00:32)

¿A qué hora y dónde ver la etapa 19 del Tour de Francia?

El viernes 24 de julio se llevará a cabo la etapa 19 del Tour de Francia, en la que se recorrerán 127.9 kilómetros con 3 mil 500 metros de desnivel entre Gap y Alpe d’Huez.

La salida está programada para las 6:00 a.m. (hora de México) y podrás disfrutarla a través de las pantallas de ESPN y Disney+; por su parte, ClaroSports.com ofrecerá el minuto a minuto, con las incidencias, posiciones y resultados de Isaac del Toro durante la jornada.

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