Pumas se sigue reforzando: Antonio Leone llega para el Clausura 2026

Antonio Leone, tercer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026. Foto: Getty

Los Pumas de la UNAM siguen moviendo sus piezas en el mercado de fichajes. Este lunes, a través de sus redes sociales, presentaron a Antonio Leone, defensor central de 21 años que llega procedente de los Rayados de Monterrey.

Antonio Leone llegó a los Rayados del Monterrey en junio del 2024. Sin embargo, no pudo consolidarse con el primer equipo, por lo que, tras 25 minutos jugados con los albiazules en primera división, ahora se une a los Pumas para el Clausura 2026.

Antonio Leone cuenta con doble nacionalidad

Leone se ha destacado por contar con la nacionalidad estadounidense al haber nacido en California. No obstante, también cuenta con el pasaporte mexicano, por lo que ha representado al Tri en las categorías sub-15, 17, 20 y 23. Asimismo, ha jugado para Estados Unidos en sub-15 y 17.

La nacionalidad mexicana que Antonio posee permitirá a los Pumas ahorrarse un registro de jugador No Formado en México (NFM).

Leone es el tercer refuerzo de los Pumas de cara al 2026

En días previos, los Pumas dieron a conocer las llegadas de César Garza, también procedente de los Rayados, así como de Juninho Vieira, quien llegó a la escuadra felina para ser el hombre gol que le falta al equipo.

Pumas debutará en el torneo Clausura 2026 el próximo domingo 11 de enero, cuando reciban a los Gallos del Querétaro en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, al mediodía.

