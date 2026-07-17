Necaxa arruina el regreso del Atlante con un gol en los minutos finales

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Necaxa se impone al Atlante | Imago 7

El regreso del Atlante a la Liga MX estuvo a minutos de convertirse en una noche histórica, pero Necaxa cerró encima y logró la remontada ya en tiempo de compensación para vencer 2-1 a los Potros gracias a un gol agónico de Misael Pedroza.

Los Potros, de la mano de Miguel Herrera, sorprendieron en el Estadio Victoria con una presión alta que incomodó desde el inicio al cuadro de Martín Varini. Luis Puente avisó con un remate al minuto 13 y que obligó a intervenir a Luis Jiménez, en su debut en el arco necaxista, quienes respondieron con oportunidades de Juan Torres y Lorenzo Faravelli, ambas resueltas por Óscar Jiménez. El primer tiempo terminó sin goles, pero con la sensación de que el cuadro azulgrana competía de tú a tú.

La recompensa llegó apenas iniciada la segunda mitad. Al minuto 47, Jhojan Julio desbordó por la izquierda y sirvió un balón preciso para Eugenio Pizzuto, quien definió para marcar el 0-1, el primer gol del Apertura 2026 y el primer tanto del Atlante en Primera División desde el 26 de abril de 2014. El mediocampista también celebró así su estreno goleador en la Liga MX, desatando la euforia de una afición que llevaba más de doce años esperando ese momento.

Impulsado por la ventaja, Atlante mantuvo la intensidad y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Luis Jiménez evitó el segundo con una gran atajada a un disparo de Carrera al minuto 51, mientras Leonardo Mejía rozó el poste con un potente derechazo al 77. Sin embargo, el dominio visitante comenzó a diluirse conforme avanzó el reloj y Necaxa fue inclinando la cancha.

La reacción local encontró premio al minuto 78, cuando el árbitro señaló un penal por un jalón sobre Julián Carranza. Dos minutos después, el propio delantero argentino ejecutó con seguridad desde los once pasos para empatar el encuentro y cambiar por completo la inercia del partido. Con el empate, los Rayos adelantaron líneas y obligaron a la visita a resistir cerca de su área.

Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, el desenlace fue dramático. Tras una revisión del VAR por un posible fuera de lugar, la jugada se mantuvo viva y al minuto 90+6 Misael Pedroza apareció dentro del área para empujar el balón y firmar el 2-1, consumando la remontada hidrocálida en tiempo de compensación y sumando así sus primeros tres puntos en el torneo. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

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