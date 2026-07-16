Francia vs Inglaterra: fecha, hora, dónde ver y quién es favorito por el tercer lugar del Mundial 2026

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Francia vs Inglaterra Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 definirá al tercer lugar del torneo después de que la selección de Francia, con Kylian Mbappé, se enfrente a Inglaterra de Jude Bellingham, previo a la final entre España y Argentina.

Si no quieres perderte ningún detalle del partido por el tercer lugar y la final del Mundial, el minuto a minuto, el resultado y la mejor crónica, síguelo a través de Claro Sports.

¿A qué hora y dónde ver el Inglaterra vs Francia?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

Será en el Hard Rock Stadium de Miami donde Inglaterra se enfrentará a Francia en el duelo previo a la gran final.

Fecha y hora de Inglaterra vs Francia ¿Cuándo? sábado 18 de julio

¿A qué hora? 15:00 P.M.

15:00 P.M. ¿En dónde? Hard Rock Stadium

¿Dónde verlo? VIX

¿Cómo llegan las selecciones?

El equipo de Francia, dirigido por Didier Deschamps, era el favorito para levantar el título, pero se vio inoperante al enfrentar a la selección de España, que los derrotó por 2-0.

En el encuentro, un penal sobre Lamine Yamal abrió el marcador, mientras que una triangulación dejó a Pedro Porro solo frente a la portería para marcar el 2-0 definitivo.

Posterior al duelo, tanto Deschamps como Mbappé catalogaron la derrota como un fracaso para su selección.

Mientras tanto, Inglaterra logró ponerse al frente del marcador con un gol de Gordon, pero en los minutos finales del encuentro Argentina logró remontar.

Al minuto 86, un tiro de larga distancia de Enzo Fernández puso el empate para que Lautaro Martínez, al 92, lograra el 2-1 definitivo.

¿Quién es favorito para ganar?

Pese a la derrota de Francia ante España, el equipo dirigido por Didier Deschamps sigue siendo el favorito por la calidad de los jugadores convocados.

Además, Mbappé seguirá en busca del título de goleo histórico en los Mundiales, pues actualmente está a un gol de Lionel Messi.

Por su parte, Inglaterra, pese a sus figuras, no contaba con el mismo porcentaje de favoritismo en la justa mundialista, pues entre las cuatro selecciones semifinalistas era colocada en el tercer puesto.

¿Cuál es el pronóstico de la IA para el encuentro?

El Pronóstico de la IA señala que Francia vencerá 2-1 a Inglaterra.

La mayoría de los analistas e inteligencias artificiales señalan a Francia como la selección favorita para colgarse la medalla de bronce.

Las principales casas de apuestas le otorgan a los galos una probabilidad implícita de victoria cercana al 53% en el tiempo regular.

Victoria de Francia: Cuota de -115 (favorito)

Empate: Cuota de +285

Victoria de Inglaterra: Cuota de +285

La maldición del bronce de Inglaterra

Los Three Lions nunca han ganado un partido por el tercer puesto en su historia, habiendo quedado en cuarto lugar tanto en Italia 1990 como en Rusia 2018.

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