¡Oficial! San Francisco 49ers regresan por tercera vez a la Ciudad de México en 2026

¡San Pancho vuelve! NFL confirma a San Francisco 49ers en México | Foto: AFP

Los San Francisco 49ers volverán a la Ciudad de México este 2026 como parte del regreso de la NFL a tierras mexicanas tras cuatro años de ausencia. Aunque aún no se ha dado a conocer cuál será su rival, se confirmó que el equipo liderado por Brock Purdy pisará la cancha del Estadio Banorte (antes llamado Estadio Azteca) una vez más.

“¡Ya se la saben! Los 49ers jugarán en la Ciudad de México este año. Regresa lo que nunca se fue… NFL Mexico City Game”. NFL México

Esta será la tercera vez que el equipo apodado como “San Pancho” por los aficionados mexicanos visite la Ciudad de México para un partido oficial de temporada regular.

La NFL vuelve a México con los San Francisco 49ers

A través de sus redes sociales, la NFL México anunció a los San Francisco 49ers como el primer equipo confirmado para el juego de la próxima temporada en la Ciudad de México.

“¡Fieles a la Ciudad de México! Los niners vuelven a pintar la capital chilanga de rojo y dorado”, escribió la cuenta oficial de la NFL en México este miércoles 18 de febrero.

Carla Juan Chelala, Directora General de Mercadotecnia de Grupo Financiero Banorte, destacó que la llegada de los 49ers simboliza un paso firme hacia la consolidación de experiencias deportivas globales en México.

Por su parte, Arturo Olivé, Director General de NFL México, celebró el retorno del equipo californiano y enfatizó que volver al Estadio Banorte confirma el compromiso sostenido de la Liga con la afición mexicana.

La tercera vez de San Francisco 49ers en México

El 2 de octubre de 2005, el otrora Estadio Azteca recibió el primer partido oficial de temporada regular fuera de Estados Unidos y los “Niners” fueron de los inauguradores de la NFL en tierras mexicanas.

Arizona Cardinals venció 31-14 a San Francisco 49ers ante más de 100 mil aficionados, marcando el inicio de la NFL International Series.

Irónicamente, el equipo rojo y dorado también fue uno de los equipos que jugaron en 2022, el último partido de futbol americano que se jugó en el Estadio Azteca hasta su regreso en 2026.

En aquel Monday Night Football, los 49ers derrotaron 38-10 a los Cardinals.

Todos los partidos de temporada regular de NFL en CDMX

Hasta el momento, se han jugado cinco partidos de temporada regular de la NFL en la Ciudad de México; San Francisco disputó dos de ellos:

2005: Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Ángeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

Cabe destacar que, en 2018, la NFL decidió suspender el partido programado en la Ciudad de México por las pésimas condiciones del terreno de campo del Estadio Azteca.

