Profeco inicia operativo especial de verificación y vigilancia por el Mundial 2026

Hoteles y más comercios, en la mira de Profeco por el Mundial | Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició acciones de verificación y vigilancia para que los derechos de los consumidores nacionales y extranjeros estén protegidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, según se dio a conocer este martes 17 de febrero en un comunicado.

Entre los principales giros comerciales que se vigilarán se encuentran hoteles, agencias de viajes, servicios de transporte en general, bares y restaurantes; su verificación y vigilancia se mantendrá hasta el domingo 19 de julio, fecha en que terminará oficialmente el Mundial 2026.

Inicia operativo de Profeco por el Mundial 2026

El pasado 16 de febrero, la Profeco puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social“.

El personal de la procuraduría y las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) distribuidas en el país realizarán acciones para realizar acciones preventivas para promover y proteger los derechos de personas consumidoras.

En este sentido, se llevarán a cabo vigilancias focalizadas y orientación en puntos estratégicos hasta el 19 de julio. Además, se anunció que se atenderá las denuncias que de la justa se deriven.

Las acciones se intensificarán durante el recorrido del trofeo del Mundial 2026, entre el 28 de febrero y el 8 de junio, en:

Guadalajara, Jalisco

León, Guanajuato

Veracruz, Veracruz

Chihuahua, Chihuahua

Querétaro, Querétaro

Monterrey, Nuevo León

Puebla, Puebla

Chichen Itzá, Quintana Roo

Mérida Yucatán

Ciudad de México

También se anunciaron medidas especiales en los “Fan Fest México” oficiales de la “Copa Mundial FIFA 2026” que se desarrollarán en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde habrá pantallas gigantes durante los partidos, conciertos y actividades gratuitas.

¿Qué medidas tomará la Profeco por la Copa del Mundo 2026?

La Profeco verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Además, se verificará que cumplan con la información comercial y las especificaciones estipuladas en las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables.

También se buscará comprobar que los instrumentos de medición, incluyendo básculas y relojes registradores de tiempo, que se usen en las transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados.

El personal de la Profeco también realizará acciones de sensibilización con los proveedores para que exhiban sus precios en cumplimiento de la ley.

La autoridad mexicana reforzará la sensibilización mediante la colocación de preciadores y decálogos con los derechos básicos, en distintos puntos, a la vista de las y los consumidores.

¿Dónde se harán los trabajos de verificación y vigilancia por el Mundial?

La Procuraduría Federal del Consumidor precisó todos los giros comerciales que serán sujetos de verificación y vigilancia durante el Mundial 2026:

Tiendas de artículos deportivos

Tiendas de suvenires

Hoteles

Servicios de transporte en general

Centros de apuestas

Restaurantes

Bares

Cantinas

Fuente: Profeco

Asimismo, se verificará y vigilará a arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, atracciones turísticas y centros de convenciones, para que se respeten términos y condiciones, precios y no se condicionen los servicios.

La Profeco también informó que priorizará la verificación en lugares susceptibles de cometer abusos contra personas consumidoras en los servicios ofrecidos y en los que se puedan cambiar las condiciones en las que se ofrecen sin previo aviso, como:

Hoteles

Servicios de transporte

Arrendadoras de vehículos

Restaurantes

Bares

Cantinas

¿Y qué pasará si la Profeco encuentra irregularidades?

En caso de que se detecten incumplimientos que puedan perjudicar la vida, salud, seguridad o economía de los consumidores, se aplicarán sanciones como la suspensión parcial de la comercialización de bienes, productos o servicios, hasta la clausura definitiva, según el comunicado de la Profeco.

“La LFPC también prevé la inmovilización de envases, bienes, productos y transportes, cuando los productos carezcan de uno o más requisitos de la información comercial establecida o cuando los instrumentos de medición utilizados para las transacciones comerciales operen en perjuicio de las personas consumidoras”. Profeco

La Profeco también aseguró que ofrecerá orientación y atenderá las quejas de las y los consumidores durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social a través sus canales oficiales:

Teléfono del Consumidor : 55 5568 8722 y 800 468 8722

: 55 5568 8722 y 800 468 8722 Redes sociales X: @Profeco y @AtencionProfeco Facebook: ProfecoOficial,

Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Además se habilitó de manera especial un correo electrónico especial por la Copa Mundial de la FIFA: denunciasmundial@profeco.gob.mx.

