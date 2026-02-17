Adeliia Petrosian deslumbra en Milano Cortina 2026 con rutina al ritmo de “Billie Jean” de Michael Jackson

GENERANDO AUDIO...

Adeliia Petrosian participa al ritmo de Michael Jackson. Foto: Getty Images

La música del Rey del Pop, Michael Jackson, se hizo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 gracias a la impactante actuación de Adeliia Petrosian en el programa corto del patinaje artístico individual femenil este martes 17 de febrero 2026.

La atleta neutral convirtió el hielo en un auténtico escenario de espectáculo al ritmo de Billie Jean, dejando una de las presentaciones más comentadas de la jornada.

Con apenas 18 años, Petrosian afrontó su primera experiencia olímpica mostrando temple, madurez y una seguridad poco habitual para su edad. Su rutina, construida sobre un medley que incluyó Earth Song, Billie Jean y They Don’t Care About Us, combinó dramatismo, potencia coreográfica y precisión técnica, elementos que conectaron de inmediato con el público presente.

La patinadoradestacó por usar un vestuario también inspirado en Michael Jackson, una chamarra roja con brillos y un pantalón negro, además lo que llamó la atención fue que bailó como el cantante e incluso el público la acompañó con las palmas en su presentación.

La patinadora abrió su programa con un axel doble limpio y bien controlado, marcando el tono de una ejecución firme, posteriormente presentó un lutz triple de alto valor base, seguido de una exigente combinación de flip triple con toe loop triple, manteniendo la dificultad y el riesgo técnico durante toda la rutina.

Adeliia Petrosian. Foto: Getty Images

Cada elemento fue acompañado por transiciones fluidas y una interpretación coherente con la intensidad musical. No hubo errores visibles ni pérdidas de ritmo, lo que fortaleció su evaluación técnica.

En el desglose oficial, Petrosian sumó 40.44 puntos en elementos técnicos, respaldados por giros de nivel cuatro y una secuencia de pasos precisa que sostuvo la calidad del programa de principio a fin.

Más allá de los saltos, la fortaleza de Petrosian estuvo en el apartado artístico, la narrativa corporal, los cambios de expresión y la lectura musical fueron clave para potenciar la atmósfera dramática del montaje.

En los componentes del programa recibió 32.45 puntos, distribuidos en 8.04 en composición, 8.29 en presentación y 8.07 en habilidades de patinaje. Estas calificaciones reflejan el equilibrio entre técnica y expresión que logró sobre el hielo.

La patinadora vistió como Michael Jackson. Foto: Getty Images

El uso de la música de Michael Jackson no solo aportó energía, sino también un contraste emocional que la patinadora supo capitalizar con gestos marcados y una presencia escénica dominante.

Bajo la dirección del entrenador Daniil Gleikhengauz, Petrosian firmó un programa corto de 72.89 puntos, colocándose como una de las protagonistas de la jornada en el patinaje artístico femenil.

