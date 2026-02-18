Vinícius denuncia presunto insulto racista de Prestianni en Champions; el argentino ya había provocado a México

GENERANDO AUDIO...

Vinícius y el supuesto insulto racista de Prestianni. Foto: Getty Images

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, denunció un presunto insulto racista durante el partido de la UEFA Champions League disputado este 17 de febrero de 2026 ante el Benfica. El señalamiento fue dirigido hacia el argentino Gianluca Prestianni, quien ya había estado envuelto en controversias previas, incluida una polémica con aficionados mexicanos tras un torneo juvenil internacional.

La controversia ocurrió durante el duelo entre el Benfica y el Real Madrid, correspondiente a la fase eliminatoria del torneo europeo.

Tras un gol del conjunto español, Vinícius celebró frente a la afición local, lo que elevó la tensión en el Estádio da Luz. Minutos después, las cámaras captaron un intercambio verbal entre el brasileño y Prestianni.

El jugador argentino se cubrió la boca con la camiseta mientras le decía algo al delantero madridista, quien reaccionó de inmediato señalándolo y denunciando un supuesto insulto racista.

El árbitro activó el protocolo antirracismo y el partido se detuvo durante varios minutos mientras se evaluaba la situación.

Lo que dijo Mbappé tras el partido

Al finalizar el encuentro,Kylian Mbappé fue contundente en zona mixta al referirse al incidente. El delantero francés respaldó públicamente a su compañero y dejó claro que no tolerarán este tipo de situaciones, además dijo que el argentino “llamó ´mono´a Vinícius en cinco ocasiones”

Mbappé señaló al argentino y dijo que “no merece jugar más la Champions” ya que se le debe de dar el mejor ejemplo a los jóvenes y que si se deja pasar esto los valores del futbol “no vale para nada”.

Durante el momento de tensión en el partido, las cámaras también captaron a Mbappé encarando a Prestianni y reclamándole por lo sucedido.

Mbappé bajó de huevos al zoquete de Argentino de Prestianni diciéndole “eres un pto RACISTA” así los hijos de Milei. pic.twitter.com/8cYslXt6Em — Los Expulsados (@losexpulsados) February 18, 2026

En otra entrevista después del partido, el futbolista francés dijo que Prestianni “no es un colega de profesión” y dijo que es una falta de respeto para los futbolistas y lo relacionado al futbol.

Ante esto, el delantero francés mostró su apoyo a Vinícius también en redes sociales, donde le dedicó una publicación en X, diciendo que nunca pare y siga bailando.

“BAILA @vinijr y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”.

Mientras tanto, la Confederación Brasileña de Fútbol, también a través de X, mostró su solidaridad para el futbolista del Real Madrid.

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.”, se lee en la red social.

Además, la Confederación dijo que este tipo de actos no deberían de existir.

“El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”, Señalaron.

La polémica previa con México

No es la primera vez que Prestianni genera controversia, pues durante la Copa Mundial Sub‑20 de la FIFA 2025, celebrado en Chile, en octubre de 2025. Argentina enfrentó a México en los cuartos de final, venció 2-0 al Tricolor y avanzó a semifinales en ese torneo juvenil, lo que marcó la eliminación del conjunto mexicano.

Después de ese partido, Prestianni fue protagonista en redes sociales y medios deportivos por sus reacciones, tanto por imitar el baile viral de Diego “Chicha” Sánchez tras la victoria, como por responder con declaraciones picantes sobre las burlas desde México y Chile hacia la Albiceleste en otras instancias del torneo.

Aquella actitud fue interpretada como una falta de respeto y reforzó la imagen de un jugador con carácter provocador.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Nacido en Ciudadela, Argentina, en 2006, Prestianni debutó profesionalmente con Vélez Sarsfield siendo apenas un adolescente. Su talento como extremo, velocidad y capacidad de desequilibrio lo llevaron rápidamente al futbol europeo.

En 2024 firmó con el Benfica, donde continúa su desarrollo como una de las jóvenes promesas argentinas en el exterior.

Con apenas 20 años, Prestianni combina proyección deportiva con una personalidad que genera debate. Sus actuaciones dentro del campo han sido destacadas por su desequilibrio, pero sus comportamientos polémicos comienzan a marcar su narrativa pública.

