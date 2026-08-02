Hoy abre registro para apoyo de 9 mil 582 pesos; así puedes solicitar un lugar en Jóvenes Construyendo el Futuro
Este sábado 1 de agosto inicia un nuevo periodo de incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la apertura de 32 mil espacios de capacitación para personas de entre 18 y 29 años que no estudian y no tienen empleo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que las y los participantes recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de contar con seguro médico del IMSS durante el periodo de capacitación.
¿Quiénes pueden registrarse?
La convocatoria está dirigida a jóvenes que:
- Tengan entre 18 y 29 años
- No estudien
- No cuenten con un empleo
Los participantes podrán integrarse a centros de trabajo de distintas actividades para desarrollar habilidades y adquirir experiencia laboral durante un periodo de 12 meses.
¿Qué apoyo recibirán?
Las personas que sean aceptadas en el programa obtendrán:
- Apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos
- Capacitación durante 12 meses
- Seguro médico proporcionado por el IMSS
Para este 2026, el Gobierno de México destinó 25 mil 173 millones de pesos al programa con el objetivo de beneficiar a 500 mil jóvenes en todo el país.
¿Cómo hacer el registro?
La STPS señaló que la apertura de espacios será focalizada, priorizando los municipios con mayores necesidades.
Las y los interesados pueden:
- Consultar los centros de trabajo disponibles
- Realizar su vinculación en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro
- Acudir a las oficinas móviles que operan en municipios con mayor rezago social
El registro estará disponible a partir de este 1 de agosto, hasta agotar los 32 mil espacios anunciados.