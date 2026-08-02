Hoy abre registro para apoyo de 9 mil 582 pesos; así puedes solicitar un lugar en Jóvenes Construyendo el Futuro

| 19:16 | Benell Cortés | Uno TV
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro.

Este sábado 1 de agosto inicia un nuevo periodo de incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la apertura de 32 mil espacios de capacitación para personas de entre 18 y 29 años que no estudian y no tienen empleo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que las y los participantes recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de contar con seguro médico del IMSS durante el periodo de capacitación.

¿Quiénes pueden registrarse?

La convocatoria está dirigida a jóvenes que:

  • Tengan entre 18 y 29 años
  • No estudien
  • No cuenten con un empleo

Los participantes podrán integrarse a centros de trabajo de distintas actividades para desarrollar habilidades y adquirir experiencia laboral durante un periodo de 12 meses.

¿Qué apoyo recibirán?

Las personas que sean aceptadas en el programa obtendrán:

  • Apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos
  • Capacitación durante 12 meses
  • Seguro médico proporcionado por el IMSS

Para este 2026, el Gobierno de México destinó 25 mil 173 millones de pesos al programa con el objetivo de beneficiar a 500 mil jóvenes en todo el país.

¿Cómo hacer el registro?

La STPS señaló que la apertura de espacios será focalizada, priorizando los municipios con mayores necesidades.

Las y los interesados pueden:

  • Consultar los centros de trabajo disponibles
  • Realizar su vinculación en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Acudir a las oficinas móviles que operan en municipios con mayor rezago social

El registro estará disponible a partir de este 1 de agosto, hasta agotar los 32 mil espacios anunciados.

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