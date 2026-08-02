Hoy abre registro para apoyo de 9 mil 582 pesos; así puedes solicitar un lugar en Jóvenes Construyendo el Futuro

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Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro.

Este sábado 1 de agosto inicia un nuevo periodo de incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la apertura de 32 mil espacios de capacitación para personas de entre 18 y 29 años que no estudian y no tienen empleo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que las y los participantes recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de contar con seguro médico del IMSS durante el periodo de capacitación.

¿Quiénes pueden registrarse?

La convocatoria está dirigida a jóvenes que:

Tengan entre 18 y 29 años

No estudien

No cuenten con un empleo

Los participantes podrán integrarse a centros de trabajo de distintas actividades para desarrollar habilidades y adquirir experiencia laboral durante un periodo de 12 meses.

¿Qué apoyo recibirán?

Las personas que sean aceptadas en el programa obtendrán:

Apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos

Capacitación durante 12 meses

Seguro médico proporcionado por el IMSS

Para este 2026, el Gobierno de México destinó 25 mil 173 millones de pesos al programa con el objetivo de beneficiar a 500 mil jóvenes en todo el país.

¿Cómo hacer el registro?

La STPS señaló que la apertura de espacios será focalizada, priorizando los municipios con mayores necesidades.

Las y los interesados pueden:

Consultar los centros de trabajo disponibles

Realizar su vinculación en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro

Acudir a las oficinas móviles que operan en municipios con mayor rezago social

El registro estará disponible a partir de este 1 de agosto, hasta agotar los 32 mil espacios anunciados.