Por qué se estarían inyectando ácido hialurónico en el pene los saltadores de esquí en Milano Cortina 2026

Saltadores de esquí en Milano Cortina 2026. Foto: Getty Images

La primera gran polémica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 no está relacionada con récords, medallas ni accidentes en pista, sino con una supuesta práctica que ha sorprendido al mundo del deporte, algunos saltadores de esquí podrían estar considerando inyecciones de ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento aerodinámico.

La información, reportada por medios europeos como Euro News y El País, señala que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha abierto una investigación sobre estas denuncias. El presidente de la AMA, Witold Banka, afirmó que este asunto será examinado de cerca, mientras que el director general, Olivier Niggli, explicó que, aunque no hay constancia de que los atletas lo estén haciendo, la agencia permanecerá atenta para determinar si podría considerarse dopaje o manipulación del equipamiento deportivo.

La explicación científica detrás del rumor

El ácido hialurónico es una sustancia natural muy utilizada en estética para rellenar tejidos, según los reportes, podría aumentar temporalmente el grosor del pene entre uno y dos centímetros, con efectos que duran de seis a 18 meses.

La intención no sería aumentar fuerza o velocidad, sino aprovechar la física del salto de esquí, los trajes deben ajustarse al cuerpo del atleta con tolerancias muy estrictas, y cualquier pequeño cambio en la entrepierna puede alterar la forma en que el traje interactúa con el aire, aumentando la sustentación durante el salto.

Un estudio reciente publicado en Frontiers in Sports and Active Living mostró que incluso dos centímetros adicionales en la zona de la entrepierna podrían generar un 5% más de sustentación y un 4% más de resistencia del aire. Esto permitiría a los atletas ganar hasta cinco o seis metros adicionales en un salto de 130 metros, manteniendo la velocidad y reduciendo la caída; así, un simple aumento de espacio entre el cuerpo y el traje podría traducirse en ventajas reales en la competencia.

Control de los trajes y antecedentes de manipulaciones

No es la primera vez que los saltadores de esquí buscan ventajas a través de sus trajes, en 2012, durante la Copa del Mundo de la FIS en Suiza y Chequia, varios atletas fueron descalificados por llevar trajes no reglamentarios. Más recientemente, en los Mundiales de 2025 en Noruega, los medallistas Marius Lindvik y Johann Andre Forfang fueron sancionados con tres meses de suspensión por reforzar las costuras de la entrepierna para generar sustentación adicional.

Para evitar manipulaciones, la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) realiza escaneos corporales en 3D de todos los atletas antes de cada temporada. Los datos se utilizan para diseñar las medidas oficiales de los trajes, que deben ajustarse al cuerpo con tolerancias de entre dos y cuatro centímetros. Además, los trajes pueden incluir microchips para comprobar que no se han realizado modificaciones que alteren su aerodinámica. Sin embargo, como señalan expertos y exatletas, siempre hay quienes buscan maneras de ganar centímetros extra, incluso en plena competición.

Bernat Sola, uno de los tres españoles que han participado en Juegos de Invierno, recuerda que la búsqueda de ventajas “siempre ha estado presente”: desde membranas adicionales hasta cortes estratégicos en los trajes, los atletas han probado distintas técnicas para optimizar su vuelo sin romper el reglamento. “En la Copa del Mundo descalifican cada año a varios saltadores por presentarse con un mono ilegal. Es algo que ha pasado, pasa y seguirá pasando”, comenta.

La postura de la AMA y el debate sobre innovación y dopaje

La controversia ha escalado rápidamente en vísperas del inicio de los Juegos en Cortina d’Ampezzo, la AMA ha declarado que, de comprobarse que esta técnica realmente aporta una ventaja competitiva, estudiará cómo clasificarla y qué sanciones aplicar. Por ahora, se trata de rumores y especulación, aunque ya ha encendido un debate sobre los límites entre innovación, dopaje y manipulación en el deporte de alto rendimiento.

Olivier Niggli, director general de la AMA, reconoció en rueda de prensa que todavía no se han abordado métodos no dopantes como este, pero que cualquier evidencia fehaciente será analizada con rigor. El tema plantea preguntas más amplias sobre cómo las regulaciones deportivas pueden mantenerse al día frente a nuevas formas de optimizar el rendimiento que no implican sustancias prohibidas, pero sí manipulación de la anatomía o el equipamiento.

Con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina, la atención no solo estará en la nieve y los saltos espectaculares, sino también en cómo la ciencia, la creatividad y la controversia pueden influir en el deporte de élite, incluso en cuestiones tan inesperadas como el tamaño del pene de los atletas.

