Portugal y Cristiano Ronaldo decepcionan en su debut: no pasan del empate ante RD Congo

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Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 en un duelo intenso disputado en Houston, con goles de Joao Neves para el conjunto luso y de Yoane Wissa para el cuadro africano. El encuentro arrancó con emociones inmediatas y un ritmo alto que marcó el desarrollo de la primera mitad.

Portugal golpeó primero apenas al minuto 5, cuando Pedro Neto envió un centro preciso desde la izquierda y Joao Neves apareció sin marca en el área para conectar un cabezazo que puso el 1-0. Con la ventaja, el equipo de Roberto Martínez controló la posesión y manejó el ritmo del partido, aunque sin lograr ampliar la diferencia en el marcador. RD Congo, por su parte, se mantuvo ordenado en defensa y buscó resistir los intentos portugueses, apostando por transiciones rápidas con Bakambu, Wissa y Kayembe. Cuando el primer tiempo parecía cerrarse a favor de los europeos, el conjunto africano encontró el empate en el tiempo agregado: un tiro de esquina en corto terminó en un centro de Masuaku que Wissa remató de cabeza para el 1-1 definitivo. Lee la crónica completa aquí.

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