El pato Merlín y el delfín Hidalgo predicen al ganador entre México y Corea del Sur

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¿México le va a ganar a Corea? Esto dicen los animalitos | Fotos: Reuters – Pexels

México buscará enfilar su camino a los dieciseisavos de final del Mundial cuando enfrente a Corea del Sur este jueves 18 de junio y los animales videntes ya tienen a su favorito para el segundo encuentro de fase de grupos. El pato Merlín y el delfín Hidalgo hicieron sus predicciones a la usanza del pulpo Paul.

Fecha y hora de México vs Corea del Sur ¿Cuándo? Jueves 16 de junio de 2026

Jueves 16 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Guadalajara

¿Por quién se decantó el Pato Merlín?

Los festejos por el México vs Sudáfrica del pasado 11 de junio tuvieron un protagonista: el pato Merlín, un aficionado emplumado de la Selección Mexicana que salió a celebrar el 2-0 en las calles de la Ciudad de México.

Merlín, el pato fan de México ahora predice resultados | Foto: Reuters

La fiebre por Merlín provocó que un diario mexicano le preguntara su pronóstico para el partido entre México y Corea del Sur, a lo que el pato respondió respetando sus colores, es decir, con una victoria para el Tricolor.

Además, el famoso animal que trascendió en redes sociales adelantó que los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre vencerían este jueves por marcador de 3-1.

Merlín acompaña a su familia en actividades diarias en la vía pública de la Ciudad de México, donde también “apoya” en la venta de aguas.

El delfín Hidalgo da su predicción… ¿seguirá su racha “invicta”?

El pato Merlín es la mascota no oficial de México en el Mundial; sin embargo, no se dedica precisamente a atinar los marcadores de la Selección Mexicana, algo que el delfín Hidalgo sí hace.

El ejemplar que forma parte del parque acuático Dolphin Discovery en Quintana Roo fue cuestionada por una de sus cuidadoras sobre su favorito entre México y Corea del Sur.

Cuando la trabajadora del parque le preguntó si iba a ganar Corea, el delfín negó con la cabeza. Por el contrario, cuando le preguntó si el Tri iba a vencer, asintió con efusividad.

Hasta antes del México vs Corea del Sur, Hidalgo ha hecho tres predicciones para partidos del Mundial:

España vs Cabo Verde | Apostó por el triunfo de La Roja

| Apostó por el triunfo de La Roja Estados Unidos vs Paraguay | Apostó por Estados Unidos

| Apostó por Estados Unidos México vs Sudáfrica | Apostó por debut victorioso del Tricolor

El delfín solo se equivocó en el resultado de España ante Cabo Verde, pues predijo una victoria de los europeos, aunque estos terminaron empatando por marcador de 0-0.

Sin embargo, Dolphin Discovery dio su pronóstico por bueno. “Técnicamente, Hidalgo no estaba equivocado. España tuvo 74% de posesión, 23 remates y dominó de principio a fin. Hidalgo vio lo que iba a pasar… el balón no siempre obedece. Un empate no es una derrota“, escribió la cuenta del parque en redes sociales.

México, por una mejor cara contra Corea del Sur

La Selección Nacional de México debutó en el Mundial de 2026 con una victoria de 2-0 contra su similar de Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quien hizo su primer gol en una justa mundialista.

A pesar de los tres puntos, el entrenador Javier Aguirre salió a la conferencia de prensa posterior diciendo: “Pudimos ser mejores y debemos ser mejores”.

Cerca del final del encuentro, César Montes salió expulsado por una entrada temeraria, provocando que se pierda el encuentro contra Corea del Sur y que “El Vasco” deba mover su táctica en la defensa central.

Además, Sudáfrica jugó con uno menos durante más de 30 minutos e, incluso, los “Bafana Bafanas” terminaron el encuentro con nueve jugadores sobre el terreno de juego.

Las dudas que quedaron después del partido inicial pueden ser disipadas ante una Corea del Sur que venció por marcador de 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara; sin embargo, Heung-Min Son y compañía pretenden complicarle la vida a México.

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