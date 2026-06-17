Agenda completa del Mundial para este jueves 18 de junio: a qué hora ver a la Selección Mexicana

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Agenda del mundial para este jueves 17 de junio. Foto: Especial

El Mundial 2026 continúa con la segunda jornada donde los grupos comienzan a tomar forma rumbo a la fase de eliminación directa. Este jueves 18 de junio la agenda continúa con los partidos de selecciones que buscan dar su segundo paso hacia los dieciseisavos de final, con la presencia de la Selección Mexicana en su partido contra Corea del Sur y los demás encuentros del Grupo A y el Grupo B.

Las actividades de este jueves incluyen cuatro partidos que arrancarán a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue toda la información del torneo en Claro Sports.

Todos los partidos del Mundial de este jueves 18 de junio

Chequia vs. Sudáfrica

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Canadá vs. Qatar

México vs. Corea del Sur

Para esta jornada dos partidos se jugarán en Estados Unidos, uno en Canadá y el de México en Guadalajara.

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este jueves 18 de junio

Chequia vs. Sudáfrica

Chequia llega a su segundo partido del Mundial 2026 con la necesidad de sumar puntos después de caer en su debut ante Corea del Sur por 2-1. Los europeos buscarán corregir errores defensivos y aprovechar su fortaleza física para mantenerse con posibilidades dentro del Grupo A.

Del otro lado, Sudáfrica también afronta este encuentro tras comenzar el torneo con una derrota ante México por 2-0. Los “Bafana Bafana” intentarán recuperar terreno en el grupo y repetir la intensidad que mostraron por momentos frente al conjunto anfitrión.

El duelo será clave para ambas selecciones, pues una nueva derrota podría complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Fecha y hora del Chequia vs. Sudáfrica ¿Cuándo? Jueves 18 de junio 2026

Jueves 18 de junio 2026 ¿A qué hora? 10:00 horas (tiempo del Centro de México)

10:00 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde? Estadio Atlanta

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Suiza llega a esta segunda jornada después de empatar 1-1 ante Qatar en su presentación mundialista. El conjunto europeo dejó buenas sensaciones en ataque, pero deberá mejorar su definición si quiere quedarse con los tres puntos.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, también consiguió un empate en su debut, luego de igualar 1-1 frente a Canadá. Los bosnios demostraron orden defensivo y buscarán dar un golpe importante ante una selección con más experiencia en torneos internacionales.

Ambos equipos saben que una victoria puede colocarlos en una posición favorable rumbo a la clasificación dentro del Grupo B.

Fecha y hora del Suiza vs. Bosnia y Herzegovina ¿Cuándo? Jueves 18 de junio 2026

Jueves 18 de junio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas (tiempo del Centro de México)

13:00 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde? Estadio Los Ángeles

Canadá vs. Qatar

Canadá llega a su segundo partido del torneo con la obligación de sumar después de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su estreno. La selección de la Concacaf buscará aprovechar su velocidad y el apoyo de su afición para conseguir su primera victoria.

Qatar también llega con un punto tras igualar 1-1 frente a Suiza, el campeón asiático intentará mantener la solidez defensiva que mostró en su debut y competir ante un rival que cuenta con mayor ritmo internacional.

El encuentro puede marcar la diferencia en la pelea por los puestos de clasificación del Grupo B.

Fecha y hora del Canadá vs. Qatar ¿Cuándo? Jueves 18 de junio 2026

Jueves 18 de junio 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas (tiempo del Centro de México)

16:00 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde? Estadio BC Place Vancouver

México vs. Corea del Sur

México llega motivado a su segundo partido del Mundial 2026 después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el debut. La selección anfitriona mostró una defensa sólida y buscará repetir la intensidad para acercarse a la siguiente fase.

Corea del Sur también comenzó con una victoria tras derrotar 2-1 a Chequia, resultado que le permitió tomar confianza en el Grupo A. Los asiáticos demostraron capacidad de reacción y buscarán sorprender nuevamente ante el equipo mexicano.

El duelo tendrá un ingrediente especial por la rivalidad deportiva entre ambas selecciones, que se han enfrentado en varias Copas del Mundo, incluyendo el triunfo de México por 3-1 en Rusia 2018.

Fecha y hora del México vs. Corea del Sur ¿Cuándo? Jueves 18 de junio 2026

Jueves 18 de junio 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del Centro de México)

19:00 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde? Estadio Guadalajara

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