México vs Inglaterra: horarios, transporte, cierres viales, clima y todo lo que debes saber

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Todo sobre el México vs Inglaterra en octavos de final | Foto: Reuters

La Selección Mexicana volverá a salir a la cancha del Estadio Ciudad de México con la mira puesta en hacer historia, después de eliminar a Ecuador, el Tricolor enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que también traerá un importante operativo de movilidad y seguridad para miles de aficionados que asistirán al inmueble y a los festejos en el Ángel de la Independencia.

Si planeas ir al antes llamado Estadio Azteca o seguir el ambiente mundialista en la Ciudad de México, toma en cuenta los horarios del transporte, vialidades cerradas, ley seca, actividades y dónde las pantallas que se colocarán en el Centro Histórico y Reforma para seguir el partido de la Selección Mexicana.

¿A qué hora es el México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora de México vs Inglaterra ¿Cuándo? Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) Dirección: Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, C.P. 04650, Ciudad de México El duelo por la ronda de 16 equipos será el último que tenga lugar en el Estadio Ciudad de México durante este Mundial, pues el ganador de este partido enfrentará los cuartos de final el sábado 11 de julio en el Estadio Miami.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Las autoridades capitalinas volverán a implementar el operativo de movilidad alrededor del estadio para facilitar el acceso de los aficionados.

La recomendación continúa siendo utilizar transporte público, ya que el estacionamiento en la zona es limitado y habrá restricciones a la circulación.

Entre las opciones para llegar destacan:

Metro Línea 2, descendiendo en Tasqueña para conectar con el Tren Ligero.

Tren Ligero hasta la estación Estadio Ciudad de México.

Rutas especiales

Las rutas especiales se refieren a los servicios de “Park & Ride” y “Ride“, que permiten a los usuarios llegar a puntos cercanos al Estadio Ciudad de México y regresar al mismo punto después de los partidos.

Sistemas “Park & Ride”

Para quienes lleguen desde otros puntos de la ciudad habrá estacionamientos remotos autorizados donde podrán dejar su vehículo y continuar en transporte especial.

Los puntos habilitados son:

Auditorio Nacional

Centro Comercial Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

El servicio operará desde las 12:00 horas del domingo con intervalos de 15 minutos. El estacionamiento se paga por separado y será necesario contar con la Tarjeta MI, el costo es de 500 pesos, viaje redondo.

Sitemas “Ride”

El sistema “Ride” es parecido a “Park & Ride“, con la única diferencia de que los puntos de llegada no cuentan con estacionamiento para dejar el coche y volver a él después del partido.

También estarán disponibles autobuses y trolebuses con rutas desde distintos puntos de la ciudad hacia las zonas cercanas al estadio. El costo es de 350 pesos, viaje redondo, y cada unidad pasará con un intervalo de 15 minutos.

Los puntos de salida serán:

Palacio de Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Olímpico Universitario

San Jerónimo

Los aficionados llegarán a zonas como Santa Úrsula-Santo Tomás o el CETRAM Huipulco y desde ahí deberán caminar entre 5 y 20 minutos.

Tanto para “Ride” como para “Park & Ride”, los servicios se pagarán con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual se podrá adquirir en los puntos de salida y regreso.

La compra y recarga será únicamente en efectivo, la App CDMX y Mercado Pago; también se puede hacer uso de la tarjeta virtual en la App CDMX.

Las autoridades también recomiendan llegar con varias horas de anticipación para evitar contratiempos en los accesos.

Operativo Última Milla y cierres viales

Foto: Especial

Está confirmado que el operativo Última Milla volverá a instalarse en los alrededores del estadio.

Como ocurrió durante los encuentros anteriores del Mundial, habrá restricciones vehiculares en el perímetro de Santa Úrsula y vialidades cercanas para privilegiar el paso peatonal y garantizar la seguridad de los asistentes.

Entre las principales vialidades que podrían presentar cierres o restricciones se encuentran:

Circuito Azteca.

Calzada de Tlalpan.

Avenida del Imán.

Periférico Sur.

División del Norte.

Calzada Acoxpa.

Las autoridades capitalinas recomendarán utilizar como alternativas Insurgentes Sur, Canal de Miramontes y otras vialidades principales, además de seguir las indicaciones del personal de tránsito.

¿Habrá horario especial en el Metro, Metrobús y Tren Ligero?

Hasta el momento el horario especial del Metro, Metrobús y Tren Ligero no se ha anunciado, en partidos anteriores sí se implementaron horarios especiales para facilitar el regreso de los aficionados, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer si esta medida volverá a aplicarse.

De cara al partido entre México e Inglaterra, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, aseguró que el sistema de movilidad de la Ciudad de México está preparado para atender la alta demanda de aficionados que acudirán al Estadio Ciudad de México.

Explicó que, pese a la gran afluencia registrada durante el Mundial 2026, el Tren Ligero no ha presentado incidentes, aunque reconoció que al término de los encuentros se generan saturaciones momentáneas debido a que miles de personas salen al mismo tiempo.

El funcionario indicó que el Tren Ligero mantendrá tiempos de espera de hasta seis minutos durante la jornada del domingo, con el objetivo de agilizar el traslado de los asistentes. Además, afirmó que el operativo contempla una coordinación entre distintas dependencias para garantizar el acceso y la salida del inmueble.

López Delgado añadió que el Metro, Metrobús, RTP, Trolebuses y el propio Tren Ligero implementarán servicios especiales para atender la demanda generada por el encuentro de octavos de final, por lo que aseguró que la movilidad hacia el estadio está garantizada independientemente del medio de transporte que elijan los aficionados.

Llega en Taxi al estadio

De igual manera Héctor Ulises García Nieto habló de los servicios de Taxi continúan y podrás llegar y sali en cinco puntos:

Viaducto Tlalpan y Acoxpa

Renato Leduc y Anillo Periférico

Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa

Blvd Gran Sur y Av. del Iman

Acoxpa y División del Norte

Servicio ATM

De igual manera se continúa el servicio a las localidades periféricas de Cetram Huipulco con 16 rutas de manera temporal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para ese día se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros tanto en la capital como en municipios del Estado de México (Edomex).

Las condiciones meteorológicas forman parte del pronóstico para el fin de semana, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada y tomar precauciones durante los traslados.

El pronóstico difundido por el SMN para la CDMX indica que el domingo iniciará con un ambiente fresco y cielo medio nublado, con temperaturas de 13 a 15 °C durante la mañana.

Sin embargo, por la tarde, horario en el que se desarrollarán las actividades relacionadas con el partido del Mundial entre México e Inglaterra, se espera un ambiente de 24 a 26 °C, acompañado de lluvias fuertes, una probabilidad de precipitación del 80% y rachas de viento de hasta 40 km/h provenientes del sureste.

Durante el encuentro entre México y Ecuador, una tormenta eléctrica obligó incluso a retrasar el inicio del partido, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia permanente sobre las condiciones del clima.

El Secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández dio a conocer que por las fuertes lluvias que se esperan el domingo se repetirá el operativo pero se reforzará con hasta 250 personas que cuidarán el drenaje para evitar inundaciones y en el tema de la basura en las inmediaciones de las coladeras.

Usarán herramientas y varillas por si se necesitan usar en las coladeras; además cerca del estadio tendrán 2 equipos Hércles, 2 móviles de emergencia, 4 hidroneumáticos, una pipa de agua tratada y cinco cuatrillas de patrullaje.

Objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer una lista de objetos que no estarán permitidos al ingresar al estadio para el partido de la Selección Mexicana, entre los que se incluyen armas, explosivos, herramientas de trabajo, rollos de papel o artículos inflamables.

Objetos no permitidos para el Estadio Azteca Foto: Uno TV

La lista también incluye:

Equipo de protección personal.

Materiales deportivos.

Materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos.

Carreolas, bicicletas, patines, patinetas, scooters, patinetes eléctricos, entre otros.

Materiales en polvo, como harina o sustancias similares.

Latas de aerosol y sustancias corrosivas o inflamables.

Todo objeto que se pueda usar como arma o proyectil.

Botellas, tazas, jarras o latas.

Objetos voluminosos.

Bolsos no transparentes, mochilas, bolsos grandes, bolsas para cámaras y cojines de asiento con bolsillos, cierres, compartimentos o fundas.

Cualquier tipo de animal, salvo que sean animales de servicio reconocidos legalmente.

Cascos y cualquier otra forma de disfraz o prendas u objetos que ocultan la identidad de las personas, excepto prendas de carácter religioso o mascarillas y pantallas protectoras faciales con fines médicos.

Cigarros y cigarros electrónicos (incluidos aquellos que calientan el tabaco).

Estos podrán portarse, pero no utilizarse dentro del estadio.

Asimismo, existirá una restricción para el ingreso de líquidos mayores a 100 ml o que contengan alcohol (excepto desinfectante de manos), incluyendo botellas o bienes consumibles como alimentos de cualquier tipo, así como drogas, narcóticos o estimulantes.

También existirán medidas en torno a las banderas que pueden ingresar al estadio, principalmente por sus dimensiones. Además, se negará el acceso a todo tipo de material de índole política, ofensiva o discriminatoria, así como a cualquier objeto de naturaleza publicitaria o comercial.

Entre las prohibiciones también se incluyen los equipos electrónicos, musicales y de telecomunicaciones:

Dispositivos de radio o de retransmisión de alta frecuencia.

Todo tipo de soportes para equipos de fotografía y video.

Drones, sistemas aéreos no tripulados o cualquier tipo de dispositivo volador dirigido por control remoto.

Todo equipo de televisión y telecomunicaciones capaz de grabar audio y video.

Más de un juego de pilas, baterías o elementos recargables para un dispositivo.

Cualquier instrumento musical (mecánico o manual) que no se pueda ver completamente por razones de seguridad.

Dispositivos de rayos láser, punteros láser o aparatos similares.

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que emitan sonidos fuertes.

Binoculares de gran tamaño (excepto para titulares de boletos con deficiencias visuales y otros equipos con lentes de aumento, salvo las lentes fotográficas de cámaras personales sin fines profesionales).

La propia Secretaría también ha compartido los objetos que no tendrían inconveniente para ingresar al estadio. Entre ellos se encuentran:

Lentes, gorra y sombrero.

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC (de cierto tamaño).

Bolso de mano compacto, cartera o billetera (de cierto tamaño).

Banderas pequeñas, carteles y letreros hechos de un material resistente al fuego.

Artículos de protección solar e higiene personal que no excedan el límite de 100 ml.

Cabe mencionar que, aunque estos artículos se incluyan entre los que no tienen problemas para ingresar, serán las autoridades quienes determinen, al momento de las revisiones de acceso, si representan un peligro. En caso de que así sea, serán retirados por motivos de seguridad.

Pantallas para ver el juego en el Ángel

Para este partido se agregaron pantallas tanto en la estela de luz, como en la cercanía del Metro Hidalgo para que las personas puedan ver el juego, serán:

28 pantallas chicas

6 pantallas grandes

2 escenarios con pantallas

Además se dio a conocer que tanto en estas como en las pantallas de los Festivales Futboleros se pondrán los mensajes de Protección Civil y los mensajes que el Gobierno de la Ciudad tiene para la gente.

En total serán 62 pantallas en toda la ciudad, contando los Festivales Futboleros y sumando seis en Paseo de la Reforma con un total de 56 espacios habilitados.

Se suspende paseo en bicicleta

De igual manera se informó que se suspende el paseo en bicicleta debido al juego.

Ley Seca: se agrega Roma Norte y Condesa

El Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, dio a el plan operativo y señaló que trabajarán con la Subsecretaria de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio para inhibir el consumo y la venta de consumo de bebidas alcohólicas.

La Ley Seca estará vigente desde las 00:00 horas del 5 de julio y hasta las 7:00 horas del 6 de julio en las colonias:

Centro

Juárez

Tabacalera

San Rafael

Cuauhtémoc

Roma Norte

Condesa

Perímetro A del Centro Histórico

Solo es para la venta de alcohol para llevar, pero no aplica en establecimientos que vendan bebidas alcoholicas.

El Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, dio a conocer su plan operativo y señaló que al igual que los partidos pasados se atenderán puntos impostantes en Reforma, Estadio Ciudad de México y en el Zócalo.

En el Estadio Ciudad de México tendrán 12 puntos con personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para atender las diversas manifestacions públicas que se suelen dar alrededor del Estadio.

Además del dispositivo alrededor del estadio, las autoridades capitalinas adelantaron que reforzarán la vigilancia en puntos de reunión masiva como el Ángel de la Independencia, el Zócalo y otras zonas donde habitualmente se concentran los aficionados para celebrar los partidos de la Selección Mexicana.

Se implementará un robusto operativo de vialidad y vigilancia con más de 17 mil policías de las diferentes dependencias capitalinas, según complementó este viernes Pablo Velázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Tan solo en la zona de Paseo de la Reforma habrá 6 mil elementos de la policía, quienes estarán encargados de mantener el orden antes, durante y después del encuentro, según las autoridades capitalinas.

Además, se desplegará 7 mil 500 elementos de la Policía de la CDMX en el Estadio Ciudad de México para realizar el operativo de la Última Milla, evitar actividades delictivas y evitar el ingreso de objetos prohibidos al recinto.

Por otro lado, se anunció que 3 mil 300 elementos de seguridad se desplegarán en torno a la plancha del Zócalo Capitalino para salvaguardar la seguridad en el FIFA Fan Festival CDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad por el México vs Inglaterra del domingo, por lo que habrá aforo limitado en el FIFA Fan Festival del Zócalo Capitalino y el Ángel de la Independencia, donde se establecerá un aforo limitado de 25 mil personas.

Como parte de los operativos de seguridad, se desplegarán cerca de 40 mil servidores públicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistan a ver el partido de octavos de final del Mundial, así como a celebrar un potencial triunfo de la Selección Mexicana.

Aforo limitado y más pantallas por el México vs Inglaterra en CDMX

Por otro lado, se establecerá un perímetro de seguridad entre la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, con un segundo cinturón de seguridad entre la Avenida Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes para evitar disturbios en la zona.

El titular de la SSC CDMX, Pablo Vázques Camacho informó que se fortalecerá el control de acceso en el Ángel de la Independencia para controlar el flujo de personas.

“Una vez que se llegue a su capacidad máxima se avisará a los asistentes que se limitará el acceso a la zona”, aseguró el funcionario, aclarando también que se enviará a los aficionados a otros puntos de encuentro.

Puntos de atención en el Zócalo

De igual manera se dio a conocer que habrán puntos de atención SECGOB en el Zócalo por el Fan Fest, tendrán 130 personas para orientar a los aficionados regulando el comercio en vía pública e inhibír consumo de bebidas alcohólicas.

Estos filtros estarán en:

5 de febrero

20 de noviembre

Pino Suárez

Tacuba

Madero

Cabe señalar que, una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, se invitará a las y los asistentes a disfrutar del partido en las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

Cierres viales por el México vs Inglaterra

Pablo Velázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, también adelantó que se controlará los flujos de personas a través de cierres estratégicos de estaciones de Metro y Metrobús en las cercanías de la zona prioritaria para evitar el arribo masivo de personas.

Con la finalidad de evitar que se ponga en riesgo la integridad de los asistentes, y para garantizar un flujo seguro de personas para el aforo y desaforo, se harán adecuaciones viales para convertir las siguientes zonas en vías peatonales:

Chapultepec (en ambos sentidos)

Desde Avenida de los Insurgentes hasta Lieja

Avenida de los Insurgentes (en ambos sentidos)

Desde la Glorieta de los Insurgentes hasta Paseo de la Reforma

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México pretende que las y los asistentes puedan transitar seguros sin convivir con el flujo vehicular.

Operativo de prevención y salud

La Secretaría de Salud Pública, la Dra. Nadine Gasman Zylbermann dijo que se desplegará un amplio equipo de atención médica prehospitalaria y apoyo para la reducción de daños y riesgo de sustancias psicoactivas.

Estarán en tres puntos clave como lo son la Última Milla, el Zócalo y Reforma, participarán por parte del sistema de salud de la CDMX el ERUM, Cruz Roja, Secretaría de Salud Pública, IMSS, ISSSTE y PEMEX.

Última Milla | 151 elementos de personal prehospitalario, 10 ambulancias, cuatro motoambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate

| 151 elementos de personal prehospitalario, 10 ambulancias, cuatro motoambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate Zócalo | 47 elementos de personal prehospitalario, 7 ambulancias, una motoambulancia

| 47 elementos de personal prehospitalario, 7 ambulancias, una motoambulancia Reforma | 599 elementos de personal prehospitalario, 48 ambulancias, 14 motoambulancias, 5 puestos médicos avanzados y 11 puestos médicos básicos

Serán 11 puestos médicos básicos que hacen referencia a Puestos Médicos Avanzados con este tipo de atención:

Triage

Atención a personas intoxicadas

Hidratación

Limpieza y curación de heridas

Suturas

En dichos centros se encontrarán 599 elementos del personal de atención, entre médicas, enfermeras, paramédicos y urgenciólogos.

Además, se establecerán diferentes puestos de Salud del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, de la siguiente manera:

Reforma 96 miembros del personal de salud mental 15 puestos de salud

Puntos mundialistas en alcaldías 96 miembros del personal de salud mental 24 puestos de salud



En dichos puntos de la IAPA se ofrecerán primeros auxilios psicológicos, hidratación, enfermería comunitaria, consejería en salud mental y adicciones, canalización a segundo nivel, vinculación con otras instituciones y redes de apoyo.

De manera particular, en la glorieta del Ángel de la Independencia se establecerá una zona de atención de auxilio y resguardo inmediato con paramédicos.

Módulos de atención en Reforma

Las celebraciones del pasado 30 de junio por el triunfo de México sobre Ecuador dejó un “saldo rojo” de cuatro fallecidos, por lo que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se reforzarán las acciones para proteger a la población que asista alÁngel de la Independencia y elPaseo de la Reforma con 14 módulos de atención.

“Ante el previsible crecimiento de la afluencia a las celebraciones del domingo con motivo del Mundial, he instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo domingo“, indicó Brugada el pasado 1 de julio en conferencia de prensa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo domingo, cuando México jugará contra Inglaterra, se reforzarán los módulos de atención y salud.

En este sentido, se anunció que se establecerán 14 módulos de atención desde el Hemiciclo a Juárez hasta la Puerta de los Leones, pasando por sitios como el propio Ángel de la Independencia:

Fuente de la Diana Cazadora.

Paseo de la Reforma esquina con Praga.

Paseo de la Reforma esquina con Lancaster (Ángel de la Independencia).

Paseo de la Reforma esquina con Río Tiber (Ángel de la Independencia).

Paseo de la Reforma esquina con Génova (Glorieta del Ahuehuete).

Paseo de la Reforma casi esquina con Río Sena (Glorieta del Ahuehuete).

Paseo de la Reforma esquina con Niza (Glorieta del Ahuehuete).

Paseo de la Reforma entre Río Neva y Río Marne.

Paseo de la Reforma esquina con Avenida de los Insurgentes.

Paseo de la Reforma esquina con París.

Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Monumento a la Revolución.

Paseo de la Reforma casi esquina con Avenida de la República.

Torre del Caballito.

Clara Brugada explicó que los puntos negros y rojos del mapa indican dónde se encuentran los equipos interinstitucionales de 50 servidores a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma dedicados a reducir riesgos y daños.

“Porque lo más importante siempre es cuidar la vida y regresar con bien a casa, compartimos esta información para que sepan dónde encontrar apoyo si lo necesitan“, agregó la mandataria en redes sociales.

Recomendaciones de Protección Civil

Para hablar de las recomendaciones la palabra la tomó Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Protección Civil, quien dijo que la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estará presente en el estadio, en el Zócalo y en Reforma.

Por lo tanto, las recomendaciones son:

Atender las indicaciones para dirigirse a otras pantallas cuando el aforo llegue a su máxima capacidad

Antes de asistir al evento identificar rutas de acceso y salida

Antes del evento informarse de las condiciones climatológicas

Fijar un punto de reunión previo con familiares o acompañantes en caso de extravío

Si asisten niños o adultos mayores, ubicarse en los alrededores y no en medio de la multitud

No subirse a bardas, marquesinas, mobiliario urbano o árboles

Evitar la realización de juegos que pongan en riego la integridad como el “quiere volar”, Juan Escutia, “Nadaremos” o empujarse entre sí

Evitar riñas

Cuidar pertenencias personales

Hidratarse adecuadamente y evitar ingesta bebidas alcohólicas

No llevar envases de vidrio

Atenter instrucciones de equipos de emergencia

Alcaldía Cuauhtémoc

En el Monumento de la Revolución se presentará después del partido La Original Banda el Limón, 3ballMTY y Maria Inés Ochoa

Iztapalapa

El Grupo Aroma se presentará en la utopía Meyehualco, mientras que se vivirá una fiesta sonidera en el Jardín Cuitláhuac.

Iztacalco

En la utopía de esta alcaldía se presentará la banda de Ska Out of Control Army, mientras que en la explanada se presentarán La Sonora Dinamita, el sonidero Caribalí, Sonido Tropical y Sonido Proyección.

Álvaro Obregón

Se llevará a cabo un concierto de rock en el Festival Futbolero en el Parque La Bombilla, a cargo de Los de Abajo.

Azcapotzalco

Se contará con la presencia de Zona Rica en su Festival Futbolero, mientras que en la explanada se presentarán la Banda Tierra de Coyotes, la Sobrena Banda Niche y Adolescentes Orquesta.

Gustavo A. Madero

En el norte, la Gustavo A. Madero contará con la proyección del partido y con la presencia de la agrupación El Poder del Norte en la explanada, mientras que Sonex se presenta en el deportivo Hermanos Galeana y en campos revolución danzonera urban

Venustiano Carranza

Se presentarán Los Askis y Bandidos del Mambo, mientras que en la utopía de la demarcación estará Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Milpa Alta

Se confirmó la presencia de Banda Bucanera y el Grupo Guayacán.

Magdalena Contreras

La alcaldía confirmó que se presentarán en la Glorieta de San Jerónimo varios grupos de de cumbia,

Tláhuac

Se contará con sonideros en el Fan Fest de la demarcación, mientras que la explanada de la alcaldía recibirá a La Séptima Banda y La Mera Mera.

Tlalpan

Se tendrán las presentaciones de la Banda La Exiliada, Los Ángeles de Charly, Sonido Siboney, Rayito Colombiano y sonideros locales.

Xochimilco

Toño Lizárraga ha sido confirmado para presentarse en la explanada.

En la conferencia se confirmó que las alcaldías Benito Juárez, Cuajimalpa y Coyoacán también se sumaban a las celebraciones, pero su elenco todavía se encontraba por confirmar, mientras que los 15 eventos en Ecatepec y 5 eventos en Naucalpan se darán a conocer posteriormente.

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