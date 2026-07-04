Agenda completa del Mundial para este domingo 5 de julio: horarios para ver a México, Inglaterra y más

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Agenda del Mundial 2026 del 3 de julio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 ahora se encuentra en la fase de octavos de final y este domingo 5 de julio se enfrentarán las selecciones de México vs Inglaterra y Noruega vs Brasil, buscando estar entre los ocho mejores del torneo.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este domingo.

Todos los partidos de este domingo 5 de julio

México vs Inglaterra

Noruega vs Brasil

México vs Inglaterra

El partido de la selección mexicana contra el combinado inglés será el que abrirá la jornada de este domingo 5 de julio, a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

México llega como uno de los mejores equipos del torneo al haber conquistado el Grupo A con tres victorias en tres partidos y, posteriormente, eliminando a Ecuador en dieciseisavos con un marcador de 2-0, sin haber recibido aún un gol en el torneo.

Por su parte, Inglaterra llega con un plantel lleno de figuras mundiales como Bukayo Saka y Jude Bellingham.

El cuadro inglés llega a esta fase tras conquistar el Grupo L e imponerse en dieciseisavos al equipo de RD Congo con dos goles de su estrella Harry Kane.

Fecha y Hora del México vs Inglaterra ¿Cuándo? domingo 5 de julio

domingo 5 de julio ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Azteca

Brasil vs Noruega

Uno de los favoritos para quedar campeón, según las casas de apuestas, es la Selección de Brasil, pues la pentacampeona fue primera del Grupo C, liderada por la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr.

Aunque Japón, en su partido de dieciseisavos, estuvo a punto de llevarlos al alargue, fue Martinelli, con un gol en los últimos minutos, quien logró conseguir el pase.

Por su parte, Noruega llega como segundo del Grupo C, perdiendo el liderato ante Francia, pero logrando derrotar a Costa de Marfil para llegar a los octavos de final.

Asimismo, su delantero estrella, Erling Braut Haaland, está luchando por ser uno de los goleadores del torneo, donde ya acumula cinco tantos