Previo al Mundial, leyendas de México vencen a Sudáfrica en el Estadio Hidalgo

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La cuenta regresiva para el Mundial ya se vive en Pachuca. Este domingo, las selecciones de leyendas de México y Sudáfrica se enfrentaron en el Estadio Hidalgo, donde el equipo mexicano se impuso con marcador de 5-2 ante el conjunto africano.

El encuentro formó parte de las actividades previas a la justa mundialista y reunió a más de 19 mil aficionados, quienes llenaron las tribunas para disfrutar de una tarde de futbol, nostalgia y convivencia entre dos países que estarán vinculados durante el torneo.

Leyendas de México y Sudáfrica calientan el ambiente mundialista

La selección sudafricana que disputará su partido ante México el próximo 11 de junio eligió a Pachuca como ciudad campamento durante su estancia en el país. Por ello, como parte de las actividades de integración, una delegación de Sudáfrica aceptó participar en este partido amistoso con exfutbolistas.

Además, durante el fin de semana, integrantes de la delegación visitante recorrieron la ciudad de Tulancingo. Ahí, conocieron parte de la gastronomía y cultura de Hidalgo.

Afición responde en el Estadio Hidalgo

El evento, organizado por la Secretaría de Turismo de Hidalgo, tuvo una gran respuesta de los aficionados. Entre los asistentes estuvo Iveth Aguilera, quien calificó el encuentro como una experiencia emocionante y destacó el ambiente que se vivió durante los goles y las jugadas del partido.

Por su parte, seguidores sudafricanos también celebraron la convivencia deportiva y expresaron su entusiasmo por el próximo duelo oficial entre ambas selecciones.

Exfutbolistas envían apoyo a la Selección Mexicana

Durante el encuentro participaron exjugadores que dejaron huella en el futbol mexicano, entre ellos Andrés Chitiva y Fausto Pinto. Los exseleccionados aprovecharon la ocasión para desear éxito al representativo nacional en su próximo compromiso mundialista. Además, destacaron la importancia de que los jugadores representen con orgullo al país.

A pesar de la lluvia, los asistentes realizaron la tradicional ola, cantaron “Cielito Lindo” y celebraron cada anotación, en una fiesta futbolera que sirvió como anticipo del ambiente que se espera durante el Mundial.

La capital hidalguense se convirtió así en uno de los primeros escenarios donde comenzó a sentirse la pasión mundialista que acompañará al torneo el próximo verano.

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