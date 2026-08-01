Juninho firma un hat-trick en la frontera y guía la goleada de Pumas sobre FC Juárez

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Juninho no tuvo piedad de los Bravos de Pedro Caixinha | Imago7

Pumas goleó 5-1 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez y sumó su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026. Juninho encabezó la actuación universitaria con un hat-trick, mientras Robert Morales también marcó antes del descanso, pese al descuento de José Luis Rodríguez para los Bravos.

El conjunto auriazul mantuvo el control en la segunda mitad y cerró la cuenta con Guillermo Martínez al minuto 83. La contundencia ofensiva permitió a Pumas llevarse tres puntos de Ciudad Juárez y confirmar su buen momento en el inicio del torneo.

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