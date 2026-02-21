Isaac del Toro recupera el liderato en la sexta etapa y queda a un paso del título en el UAE Tour 2026

GENERANDO AUDIO...

Isaac Del Toro a un paso del campeonato. Foto: Getty images

El mexicano Isaac del Toro firmó una actuación memorable en la sexta etapa del UAE Tour 2026 y dio un golpe de autoridad rumbo al campeonato. Con una victoria contundente en la jornada clave de montaña, el joven corredor no solo se llevó el triunfo parcial, sino que asumió el liderato de la clasificación general, colocándose a un paso de conquistar uno de los títulos más importantes de su naciente trayectoria profesional.

La sexta etapa estaba marcada como decisiva desde el inicio del recorrido, con final en alto en la exigente subida a Jebel Hafeet, el trazado ofrecía el terreno ideal para que los favoritos a la general marcaran diferencias. Y fue ahí donde Del Toro mostró temple, estrategia y potencia.

El mexicano respondió a los ataques de sus rivales directos y lanzó el suyo en el momento preciso, logrando abrir hueco en los últimos kilómetros para cruzar la meta en primer lugar.

La victoria no solo tuvo valor simbólico, en una carrera por etapas, cada segundo cuenta, y el triunfo en la montaña le permitió escalar hasta la cima de la clasificación general gracias al menor tiempo acumulado tras seis jornadas de competencia. Con ello, Del Toro se convirtió en el nuevo portador del maillot de líder, desplazando a sus principales perseguidores y asumiendo la responsabilidad de defender la posición en el cierre del certamen.

El UAE Tour, una de las pruebas más relevantes del calendario internacional en el inicio de temporada, reúne a figuras consolidadas y a jóvenes talentos que buscan consolidarse en el pelotón mundial. En ese escenario, la actuación del mexicano cobra mayor relevancia, ganar en un final en alto y hacerlo ante rivales de alto nivel no solo habla de su calidad, sino también de su madurez competitiva.

Isaac del Toro es “campeón virtual”

Ahora, con una sola etapa por disputarse, el panorama favorece al ciclista tricolor, la séptima jornada, tradicionalmente diseñada para los sprinters y con un perfil mayormente plano, no suele generar grandes diferencias entre los hombres de la clasificación general.

En condiciones normales, los líderes ruedan protegidos por sus equipos y cruzan la meta con el mismo tiempo que el pelotón principal, lo que mantendría intactas las posiciones en la general, esto deja a Del Toro como un campeón virtual.

Sin embargo, el ciclismo es un deporte impredecible, caídas, cortes provocados por el viento, averías mecánicas o incluso segundos de bonificación en metas intermedias pueden alterar el desenlace. Por ello, aunque Del Toro parte como favorito y muchos lo consideran virtual campeón por el contexto de carrera, aún necesita completar la última etapa sin contratiempos para confirmar oficialmente el título.

De lograrlo, el triunfo en el UAE Tour 2026 representaría un paso enorme en su carrera. Más allá del trofeo, significaría consolidarse como uno de los talentos latinoamericanos más prometedores del pelotón internacional y enviar un mensaje claro de cara a los grandes objetivos de la temporada.

Las victorias en pruebas por etapas, especialmente aquellas con finales en alto exigentes, suelen marcar un antes y un después en la trayectoria de un corredor joven.

El desempeño mostrado en la montaña refleja no solo potencia física, sino también inteligencia táctica. Saber esperar el momento adecuado para atacar, administrar el esfuerzo y responder a los movimientos de los rivales son cualidades que distinguen a los contendientes serios al título.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento