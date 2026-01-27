¿Qué es el estrés térmico? La regla de 5 niveles que obliga a pausar el Abierto de Australia

GENERANDO AUDIO...

Estrés térmico máximo en el Abierto de Australia. Foto: AFP

Por segunda vez, el Abierto de Australia alcanzó el nivel más alto de estrés térmico en una escala de cinco. Por ello, la organización pospuso los cuatro partidos de cuartos de final que restaban, los cuales se jugarán únicamente en la Rod Laver Arena bajo techo cerrado.

El protocolo de calor se activa en función de la temperatura, la humedad y la radiación solar. Asimismo, las autoridades indicaron que su aplicación es obligatoria cuando se alcanza el nivel máximo de riesgo.

Así se mide la escala de cinco niveles del Abierto de Australia

El estrés térmico es la carga de calor que el cuerpo humano recibe y no puede liberar fácilmente. En el Abierto de Australia, los organizadores utilizan la Escala de Estrés Térmico de la AO (AO Heat Stress Scale) para determinar si es seguro continuar la competencia.

A diferencia de un termómetro convencional, esta escala integra cuatro factores críticos que los sensores en pista miden en tiempo real:

Temperatura del aire: El calor ambiental seco. Calor radiante: La intensidad del sol directo sobre la superficie. Humedad relativa: El factor que impide que el sudor se evapore para enfriar el cuerpo. Velocidad del viento: El aire que ayuda a disipar el calor de la piel.

La regla de los 5 niveles: ¿Cuándo se detiene el juego?

El protocolo del torneo dicta acciones específicas según el nivel de riesgo que marquen los sensores:

Nivel 1 (Condiciones templadas): Los jugadores compiten sin restricciones.

Los jugadores compiten sin restricciones. Nivel 2 (Calor moderado): El cuerpo médico aumenta la vigilancia y recomienda hidratación constante.

El cuerpo médico aumenta la vigilancia y recomienda hidratación constante. Nivel 3 (Riesgo en aumento): Los jueces activan estrategias de enfriamiento, como el uso de toallas con hielo y ventiladores en los cambios de lado.

Los jueces activan estrategias de enfriamiento, como el uso de toallas con hielo y ventiladores en los cambios de lado. Nivel 4 (Riesgo alto): El reglamento otorga pausas prolongadas. En los partidos femeninos y juveniles, el juez permite un descanso de 10 minutos entre el segundo y tercer set.

El reglamento otorga pausas prolongadas. En los partidos femeninos y juveniles, el juez permite un descanso de 10 minutos entre el segundo y tercer set. Nivel 5 (Riesgo extremo): La organización suspende el juego inmediatamente en las pistas exteriores. Solo continúan los partidos en las arenas principales tras cerrar el techo retráctil y activar el aire acondicionado.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es proporcionar las condiciones de juego equitativas para todos los jugadores. Además, buscan minimizar el riesgo de problemas de salud ocasionados por las altas temperaturas.

Partidos se interrumpen en todas las competiciones

Sea cual sea la pista en la que se esté jugando, un partido es interrumpido cuando el índice de estrés térmico alcanza 4.6 sobre 5 para la competición de tenis en silla de ruedas. Además, son suspendidos en niveles de 4.7 sobre 5 para los torneos juniors y 5 para los torneos de individual en mujeres y hombres.

