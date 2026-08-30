¡Qué miedo! Aviones casi chocan contra estadio mientras sobrevolaban un partido de rugby en Sudáfrica: videos

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¡Casi acaba en tragedia! Aviones sobrevuelan un estadio muy de cerca | Foto: AFP

La previa del partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda en el DHL Stadium casi acaba en tragedia este sábado 29 de agosto, luego de que dos aviones de pasajeros pasaran a muy baja altura sobre el recinto deportivo, justo antes del encuentro en territorio sudafricano.

Los videos que circulan en redes sociales muestran que una de las dos aeronaves incluso impactó contra el humo de los fuegos artificiales que salieron del techo del estadio. El momento dejó impactados tanto a aficionados como jugadores.

¡Cerca de la tragedia en estadio de rugby en Sudáfrica!

Dos aviones Embraer de la aerolínea Airlink protagonizaron la previa del partido entre Springbooks y All Blacks con un sobrevuelo en paralelo sobre el estadio que contaba con 55 mil aficionados en su interior.

Los asistentes captaron el momento en que ambas aeronaves avanzaron casi a la par y rozaron la estructura del recinto a escasa altitud antes de remontar el vuelo.

look how low this flyover looked. two airlink passenger jets just flew over dhl stadium in cape town ahead of the springboks vs. all blacks match. pic.twitter.com/5r5nB1j9ti — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

Horas antes de lo sucedido, la propia compañía de aviación, patrocinadora aérea oficial de la denominada Rugby’s Greatest Rivalry 2026, había confirmado el pase de los dos aviones unos minutos antes del comienzo del partido.

Un detalle que fue perceptible para los aficionados en el estadio y los usuarios de redes sociales es que un avión (Embraer E195, matrícula ZS-YDE) estaba decorado con los colores de Nueva Zelanda, mientras que el segundo (Embraer E190, matrícula ZS-YAE),lucía los colores de Sudáfrica.

¿Hubo daños por el sobrevuelo en Sudáfrica?

El sobrevuelo de los dos aviones sobre el DHL Stadium se quedó en un susto, pues no se reportaron daños en la estructura de los estudios y no se han reportado contratiempos en la trayectoria de las aeronaves.

WATCH: This angle says it all: there was no margin for error here. pic.twitter.com/t6zougVmXP — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 29, 2026

Por otro lado, los organizadores del evento deportivo no informaron de asistentes lesionados o atendidos por los cuerpos de emergencia producto del momento en la previa del encuentro.

El momento de tensión terminó en anécdota y el partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda pudo comenzar de acuerdo con lo planeado.

Los sudafricanos vencieron a los llamados “All Blacks” por marcador de 33 a 26, por lo que la jornada terminó con un grato sabor de boca para los seguidores locales.

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