México buscará el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo: fecha, hora y convocatoria

GENERANDO AUDIO...

Comienzan preparativos para la clase de futbol más grande. Foto: Cuartoscuro

México buscará imponer un nuevo récord mundial con la clase de futbol más grande del mundo, un evento masivo que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las actividades rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y que se realizará el próximo domingo 15 de marzo de 2026.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo de México (Sectur) en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, tiene como objetivo reunir a miles de personas en el Zócalo para realizar una sesión colectiva de entrenamiento y así intentar establecer una nueva marca de Guinness World Records.

¿Para quiénes está abierta la convocatoria?

La convocatoria está abierta para personas de todas las edades, incluyendo niñas, niños, jóvenes y adultos. Los organizadores han señalado que no es necesario ser un jugador profesional para participar, ya que la actividad está diseñada como una sesión recreativa y accesible para el público en general. Sin embargo, se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda y llevar un balón de futbol para poder seguir correctamente los ejercicios.

Este intento de récord forma parte del programa denominado “Mundial Social 2026”, una estrategia impulsada por el gobierno federal y autoridades capitalinas para fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia comunitaria antes de la justa mundialista. A través de este tipo de eventos, se busca que la población participe activamente en iniciativas deportivas que promuevan hábitos saludables y generen entusiasmo en torno al torneo internacional.

¿Cómo puedes ser parte de la clase?

La participación en la clase masiva será gratuita, aunque los interesados deberán realizar un registro previo obligatorio. El trámite puede hacerse a través del portal oficial del Instituto del Deporte de la Ciudad de México o en las plataformas digitales del gobierno de la Ciudad de México.

Para el domingo, las personas registradas deberán acudir desde temprano a la Plaza de la Constitución, el acceso al evento comenzará alrededor de las 08:00 horas, mientras que el cierre de accesos está previsto para aproximadamente las 09:30 horas.

Posteriormente, la clase colectiva de futbol iniciará cerca de las 10:00 de la mañana y tendrá una duración aproximada de 35 minutos, tiempo en el que todos los participantes deberán realizar una serie de ejercicios y actividades coordinadas para que la marca pueda ser validada oficialmente.

Para que el récord sea reconocido por los jueces de Guinness, los participantes deberán seguir una rutina previamente establecida por instructores y mantenerse activos durante toda la sesión.

Además, cada asistente deberá portar un número o identificación visible que permita contabilizar con precisión el total de personas que forman parte de la actividad, ya que este registro será clave para confirmar si se supera o no la marca vigente.

Las autoridades esperan reunir más de 10 mil participantes, cifra que permitiría superar el récord actual en esta categoría. Aunque existen diferentes marcas relacionadas con clases deportivas masivas, el reto consiste en reunir a la mayor cantidad de personas realizando una clase estructurada de futbol de forma simultánea, siguiendo las normas que exige Guinness para validar este tipo de logros.

El evento también contará con la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha promovido que las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluyan a la ciudadanía y motiven la participación de las y los mexicanos. La intención es que el torneo no solo sea un evento deportivo, sino también un “Mundial Social” que involucre a la población en distintas iniciativas.

Por su parte, Ingrid Paola Rodríguez Borja, representante de Guinness World Records en México, detalló que el récord actual de la clase de futbol más grande del mundo fue establecido en Estados Unidos con poco más de mil participantes. Ante ello, la convocatoria realizada en la capital del país busca reunir a una cantidad mucho mayor de asistentes y así superar ampliamente esa marca para colocar nuevamente a México en la lista de récords mundiales.

Este intento también forma parte de un récord nacional cuyo objetivo es fortalecer la imagen de México mediante actividades deportivas de gran convocatoria que involucren a la población y proyecten al país a nivel internacional, especialmente en el contexto de la tercera ocasión en que será sede de la Copa del Mundo en 2026.

La iniciativa busca convertirse en el segundo gran logro relacionado con el Mundial, luego de que recientemente México consiguiera en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, el récord de la imagen humana con forma de camiseta de futbol más grande del mundo, una actividad que reunió a cientos de personas para formar la silueta de una playera desde el aire.

Como parte de esta estrategia nacional se han planteado tres récords vinculados al futbol en distintas regiones del país, con el objetivo de celebrar la pasión deportiva de los mexicanos y promover la participación social:

Chiapas: la imagen humana más grande con forma de camiseta de futbol.

Ciudad de México: la clase de futbol más grande del mundo.

La Paz, Baja California Sur: la creación de un mural futbolero de 600 metros cuadrados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.