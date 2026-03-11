Isaac del Toro mantiene la “Maglia Azzurra” tras la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro sigue al frente de la Tirreno-Adriático 2026. Foto: AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro mantuvo el liderato general de la Tirreno-Adriático 2026 este miércoles 11 de marzo tras disputarse la tercera etapa de la competencia, una jornada larga que terminó con victoria del danés Tobias Lund Andresen en un sprint masivo.

El corredor azteca logró conservar la Maglia Azzurra, el maillot azul que distingue al líder de la clasificación general y amplió ligeramente su ventaja a tres segundos sobre sus rivales directos.

La tercera etapa de la carrera italiana, considerada una de las más prestigiosas del calendario previo a las grandes vueltas, tuvo un recorrido de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, lo que la convirtió en una de las jornadas más largas de esta edición.

A diferencia de otras etapas con mayor dificultad montañosa, el perfil de esta jornada favorecía principalmente a los velocistas, ya que no incluía ascensos decisivos capaces de romper el pelotón de manera significativa.

Desde los primeros kilómetros, los equipos con especialistas en velocidad tomaron el control del ritmo para asegurar una llegada masiva. La estrategia consistía en evitar fugas peligrosas y mantener agrupado al pelotón para preparar el terreno para el sprint final.

Mientras tanto, Del Toro se mantuvo atento dentro del grupo principal, cuidando su posición y evitando cualquier incidente que pudiera comprometer su ventaja en la clasificación general.

A mitad del recorrido, las condiciones climáticas comenzaron a complicar la etapa, la lluvia apareció alrededor del kilómetro 105, lo que volvió más delicado el manejo de las bicicletas en algunas secciones del trayecto. Sin embargo, el pelotón logró mantenerse compacto y sin cortes importantes.

En ese escenario, el mexicano demostró nuevamente su capacidad de gestión dentro del grupo, evitando riesgos innecesarios y conservando energía para el cierre de la jornada.

Uno de los puntos más exigentes del día llegó en la zona de Todi y posteriormente en el sector de Marmore, donde el pelotón enfrentó algunas rampas cercanas al 4%. Aunque este tramo representó un ligero desafío, no fue lo suficientemente duro como para provocar ataques decisivos entre los favoritos de la clasificación general. La carrera continuó relativamente controlada y todo apuntaba a que el desenlace se definiría en los últimos metros.

La etapa terminó con un sprint masivo en las calles de Magliano de’ Marsi, en ese cierre explosivo, el danés Tobias Lund Andresen logró imponerse con autoridad, superando a rivales de peso como Arnaud De Lie y Jasper Philipsen. Andresen aprovechó una llegada ligeramente en ascenso para lanzar su ataque final y cruzar primero la línea de meta, firmando una victoria importante dentro de la competencia.

Aunque no peleó directamente por la victoria de etapa, Isaac del Toro también tuvo un papel destacado durante el día, el mexicano consiguió un tercer lugar en el sprint intermedio, por detrás de Danny van Poppel y Andrea Vendrame, lo que le permitió sumar un segundo de bonificación. Gracias a ello, amplió su ventaja en la clasificación general y ahora cuenta con tres segundos de diferencia sobre el italiano Giulio Pellizzari.

Más allá de los segundos ganados, la jornada fue positiva para Del Toro porque logró superar sin problemas una etapa que, en teoría, no estaba diseñada para beneficiar a los aspirantes a la general. Su principal objetivo era evitar perder tiempo frente a los rivales y mantenerse fuera de caídas o cortes en el pelotón, algo que consiguió con éxito.

Con tres etapas disputadas, la Tirreno-Adriático 2026 comienza a perfilar una lucha cerrada por el liderato. Además de Pellizzari, otros corredores que se mantienen cerca del mexicano son el estadounidense Magnus Sheffield, el sudafricano Alan Hatherly, el esloveno Primož Roglič y el italiano Antonio Tiberi, quienes buscarán aprovechar las próximas etapas con mayor exigencia montañosa para intentar arrebatarle el liderato.

Las siguientes jornadas podrían ser determinantes para el desarrollo de la carrera, especialmente en los tramos de montaña donde los favoritos suelen marcar diferencias. Por ahora, Isaac del Toro continúa liderando la competencia y confirmando su gran momento en el ciclismo internacional.

Clasificación general tras la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac Del Toro (UAD) – 10:35:22

Giulio Pellizzari (BHO) – +0:03

Magnus Sheffield (IGD) – +0:18

Alan Hatherly (JAY) – +0:18

Primož Roglič (JAY) – +0:19

Antonio Tiberi (TBV) – +0:22

Matteo Jorgenson (TBV) – +0:31

Filippo Ganna (IGD) – +0:35

Javier Romo (MOV) – +0:36

Ben Healy (EF) – +0:37

Santiago Butrago (TBV) – +0:38

Andrea Vendrame (BHO) – +0:40

Felix Grobschartner (LKT) – +0:42

Giulio Ciccone (LTK) – +0:42

Alessandro Pinarello (EF) – +0:49

Julian Alaphilippe (TUD) – +0:52

Tobias Haland Johannessen (UXM) – +0:53

Ilan Van Wilder (SOQ) – +0:54

Louis Vervaerke (SOQ) – +0:57

Gregor Mühlberger (DCT) – +0:59

¿Cuántas etapas faltan en la Tirreno-Adriático 2026?

Tras disputarse tres jornadas de la Tirreno-Adriático 2026, aún restan cuatro etapas que podrían ser decisivas para la clasificación general que actualmente lidera el mexicano Isaac del Toro.

La etapa 4, entre Tagliacozzo y Martinsicuro, tendrá un perfil relativamente accesible y podría favorecer nuevamente a los velocistas, por lo que se espera otra llegada en sprint masivo. Sin embargo, el verdadero reto para los aspirantes al título llegará en las siguientes jornadas.

La etapa 5, con salida en Marotta-Mondolfo y llegada en Mombaroccio, comenzará a endurecer la carrera con subidas que podrían provocar movimientos entre los favoritos.

Posteriormente, la etapa 6, entre San Severino Marche y Camerino, será una de las más exigentes del recorrido debido a su perfil montañoso, escenario donde corredores como Primož Roglič o Giulio Pellizzari podrían intentar descontar tiempo.

Finalmente, la competencia cerrará con la etapa 7, entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, un trayecto tradicionalmente plano que suele definirse en sprint y que, salvo sorpresas, marcará el desenlace final de la carrera.

