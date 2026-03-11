Irán desata ofensiva masiva con misiles y drones; afirma haber atacado bases clave de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Irán escala su ofensiva militar en Medio Oriente. Foto: Reuters

Irán lanzó en las últimas horas su ofensiva más intensa con misiles y drones desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, en una serie de ataques que alcanzaron barcos en el estrecho de Ormuz, bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin y zonas cercanas a Tel Aviv, informaron autoridades y medios locales.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron la oleada de ataques como la “más intensa y pesada” desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, cuando estalló la guerra regional.

Ataques en el estrecho de Ormuz

Al menos cuatro navíos fueron atacados en la zona del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio energético mundial.

Un portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por “proyectiles desconocidos”, según la agencia marítima británica UKMTO, que reportó 14 incidentes contra barcos desde el inicio del conflicto.

Además, un granelero con bandera de Tailandia fue atacado mientras transitaba por el estrecho, aunque sus 20 tripulantes fueron rescatados, informó la Marina tailandesa.

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica por la que pasa cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo, y su bloqueo podría afectar gravemente la economía global.

Misiles y drones contra bases de EE. UU.

Los Guardianes de la Revolución también afirmaron haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Según su portal Sepah News, misiles y drones iraníes golpearon infraestructura clave en la base naval de Mina Salman, en Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense.

También reportaron “grandes daños” en Camp Patriot, una base estadounidense en Kuwait, así como ataques contra Camp Buehring, otra instalación militar de Estados Unidos en ese país.

Explosiones en la región

Los ataques iraníes también se sintieron en varios puntos del Golfo.

Autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron que cuatro personas resultaron heridas por la caída de drones cerca del aeropuerto de Dubái, mientras que explosiones sacudieron la capital catarí, Doha.

Arabia Saudita aseguró haber derribado drones que se dirigían al campo petrolero de Shaybah, así como misiles dirigidos a una base aérea que alberga militares estadounidenses.

Amenaza de Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Irán enfrentará “consecuencias militares de un nivel nunca antes visto” si decide colocar minas en el estrecho de Ormuz.

Washington también ha mencionado la posibilidad de escoltar barcos que atraviesen la zona, ante el creciente riesgo para la navegación.

El ejército estadounidense anunció el martes que había destruido 16 barcos minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

Irán mantiene la ofensiva

Pese a las amenazas internacionales, las autoridades iraníes dejaron claro que continuarán con las represalias.

“El agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de volver a atacar a Irán”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Además de sus operaciones en el Golfo, Teherán lanzó misiles contra Israel durante la madrugada del miércoles, que dejaron varios heridos cerca de Tel Aviv, según la cadena Channel 12.

