¿Quién es Scarlett Camberos, la primera mexicana en ser nominada al Balón de Oro Femenil?

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Scarlett Camberos, del América, nominada al Balón de Oro | Foto: AFP

Scarlett Camberos, jugadora del Club América Femenil, fue nominada al Balón de Oro Femenil 2026, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en ser considerada para el prestigioso premio entregado por la revista France Football. De esta manera, el nombre de la mexicoestadounidense aparece junto al de figuras como Alexia Putellas y más.

Cabe destacar que el América también recibió la nominación a Mejor Club del Año en la rama femenil, compitiendo contra potencias mundiales como el FC Barcelona, Bayern Munich, Manchester City y OL Lyonnes.

¿Quién es Scarlett Camberos?

Scarlett Camberos es una futbolista de 25 años que nació en Los Ángeles, California, el 20 de noviembre del año 2000 y cuenta con ascendencia mexicana.

Su debut con las Águilas fue el 10 de enero de 2022 contra Atlas y, posteriormente jugó en el Angel City FC y en Bay FC de Estados Unidos, antes de regresar al club mexicano en 2024.

La futbolista mexicana de origen estadounidense registró 27 goles y siete asistencias en su cuenta personal durante la pasada temporada (2025-2026) con el Club América, que logró el triplete:

Liga MX Femenil

Concacaf W Champions Cup

Campeón de Campeonas

Durante la Copa de Campeones Concacaf W, Scarlett Camberos anotó tres goles en la semifinal frente a Gotham FC y entregó dos asistencias en el partido de la final ante el Washington Spirit.

Concacaf la reconoció como Mejor Jugadora de la competencia después de terminar el torneo con nueve participaciones de gol, la mayor cifra registrada en una edición del certamen.

Tan solo en la actual temporada de la Liga MX Femenil, Camberos registra dos goles y tres asistencias en seis partidos disputados.

Cabe destacar que Scarlett ha sido seleccionada mexicana en múltiples ocasiones y fue parte de la Selección Mexicana Femenil de Fútbol que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tras vencer por 1-0 a Chile.

¡En la élite del futbol mundial!

Dentro de la lista de 30 nominadas, Camberos comparte espacio con figuras internacionales de la élite del futbol, tales como:

Esmee Brugts (Barcelona)

Selma Bacha (Lyon)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Melchie Dumornay (Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Patri Guijarro (Barcelona)

La mexicoestadounidense se convirtió en la primera futbolista de origen mexicano en ser nominada al Balón de Oro Femenil y representará a la Liga MX en la próxima entrega de la premiación.

América también brilla en el Balón de Oro

El América Femenil hace historia, al ser incluido entre los cinco candidatos al premio de Club Femenil del Año en el Balón de Oro 2026, reconocimiento que organiza France Football. El equipo mexicano comparte la lista con:

Barcelona

Bayern Múnich

Manchester City

OL Lyonnes

La candidatura coloca al América como el primer representante del fútbol mexicano y de la Concacaf que aparece entre los nominados de esta categoría.

Las Águilas también son el único equipo fuera de Europa entre los cinco clubes que competirán por el premio en la edición de 2026.

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