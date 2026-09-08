Julián Quiñones y el Balón de Oro 2026: ¿será uno de los 30 nominados?

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Julián Quiñones tuvo una actuación destacada en el Mundial 2026. Foto: AFP

Julián Quiñones podría aparecer entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, luego de la temporada que tuvo con el Al Qadsiah y su actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

De acuerdo con información atribuida al periodista Ben Jacobs, corresponsal de GiveMeSport y Sam Cohen, periodista independiente de futbol, el delantero mexicano estaría considerado para integrar la lista que France Football dará a conocer este martes 8 de septiembre.

La nominación todavía no está confirmada. Será hasta la publicación oficial de los candidatos cuando se conozca si Quiñones forma parte de los futbolistas que competirán por el reconocimiento.

¿Cuándo se conocerá si Julián Quiñones está nominado?

France Football revelará este martes 8 de septiembre las listas de candidatos a las diferentes categorías del Balón de Oro.

Además de los 30 nominados al premio masculino, se darán a conocer los candidatos al Balón de Oro femenil, mejor jugador joven, mejor portero, mejor entrenador y equipos del año, entre otras categorías.

En caso de aparecer en la lista, Quiñones entrará al proceso de votación para definir al ganador de la edición número 70 del premio.

La evaluación considera el rendimiento de los candidatos a partir del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, por lo que se toman en cuenta las actuaciones con clubes y selecciones, además de los resultados colectivos y los títulos obtenidos.

¿Qué hizo Julián Quiñones para ser considerado?

🚨 EXCLUSIVE: Julián Quiñones and Sadio Mané are set to be named among the 30 nominees for the 2026 Men’s Ballon d’Or.



🤝 @JacobsBen pic.twitter.com/E7QdXkBn6Q — Sam C (@SamC_reports) September 7, 2026

El atacante tuvo una destacada producción durante la temporada 2025-2026 en Arabia Saudita. Con el Al Qadsiah, terminó como campeón de goleo de la Liga Profesional Saudí después de marcar 33 goles en 31 partidos.

Su rendimiento también se trasladó a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026. Quiñones disputó cinco encuentros, en los que consiguió cuatro goles y una asistencia.

Con sus cuatro anotaciones, el delantero se colocó junto a Javier Hernández y Luis Hernández entre los máximos goleadores de México en la historia de los Mundiales.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

La votación del Balón de Oro masculino está a cargo de un jurado internacional integrado por periodistas de los 100 países mejor ubicados en el Ranking Mundial de la FIFA.

Cada integrante selecciona a 10 futbolistas y asigna puntos de acuerdo con su posición. El primer lugar recibe 15 puntos, mientras que el décimo obtiene uno.

Entre los criterios considerados están el rendimiento individual, la capacidad de ser decisivo, los resultados colectivos y los títulos, además del juego limpio.

El ganador del Balón de Oro 2026 será anunciado el lunes 26 de octubre en Londres, ciudad que, por primera vez, recibirá la ceremonia de entrega del reconocimiento.

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